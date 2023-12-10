Emeklilere 5.000 TL Ödeme Yapılacağı Tarih Belli Oldu! SSK Bağkur ve Memur Emeklilerine 5 bin TL İkramiye

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan 5 bin TL ikramiye paketinden yararlanacak! Bilindiği üzere daha önce açıklanan emekliye tek seferlik 5.000 TL ikramiye müjdesi sadece çalışmayan ve ek iş yapmayan emeklilere ödenmişti. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve talimatlarda bulunarak 5.000 TL ikramiye ödemesinin tüm emeklilere yapılmasını dile getirdi. Çalışmada sona gelindi ve emeklilere 5.000 TLi kramiye ödeneceği tarih belli oldu. Detaylar haberimizde sizlerle…

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine (4A, 4B, 4C) 5.000 TL ek ödeme müjdesinin detayları daha da netleşti. Bilindiği üzere daha önce sadece çalışmayan ve ek işi bulunmayan emeklilere yapılan 5.000 TL ikramiye ödemesinin tüm emeklilere yapılması kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde AK Parti tarafından yapılan çalışma ile konu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirilmiş, komisyonun ardından önerge kabul edilerek yasalaşma süreci başlamıştı.

TORBA YASA İLE TÜM EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ

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Genel Kurul’da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.

42. madde çalışan emekli ikramiyesi teklifini kapsamıyor. Kabul edilen maddelerden biri, liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ve cezalara yönelik yeni tarifenin belirlenmesini içeriyor. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028’e uzatılıyor.

Genel Kurul’da teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri tamamlandı. Teklifin görüşmelerine 43’üncü maddeden başlanacak.

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin merakla beklediği 5.000 TL ikramiyenin ne zaman ödeneceği sorusu yanıt buluyor. Konuyla ilgili AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’tan açıklama geldi.

Mehmet MUŞ tarafından yapılan açıklamada; “ Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 TL 34 kuruş ödeme yapılmıştır. “ dedi.

Çalışan emeklilere ödenecek ikramiyeden 4 milyon 688 bin kişinin yararlanacağını vurgulayan Muş “ Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir” dedi.

Emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesi ile ilgili düzenlemenin yer aldığı Kanun teklifinin yer aldığı Torba yasa görüşmeleri halen devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe KOmisyonunda görüşülen teklif Genel Kurul’da oylanıp onaylanacak ardından da RESMİ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu aşamadan sonra ödemelerin, 2024 yılına girmeden yani içinde bulunduğumuz 2023 Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.