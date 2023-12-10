Emekliye 2 müjde birden! Seyyanen zam ve İkramiyelere dev zam

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Milyonlarca emekli vatandaşın talepleri dinleniyor. Emekli vatandaşlar maaşlara gelecek zammı merak ederken, Emeklilerle ilgili 2 sürpriz daha çıktı! Emekliler için bayram ikramiyeleri zammı ve Seyyanen zam için adım atıldı!

Emeklilerin yüzü gülecek!

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet ve bakanlar Emekli maaşlarını iyileştirmek istiyor. Emekli maaşlarında oluşan adaletsizlik artık çığrından çıktığı inanan emekliler maaşlara yüksek zam bekliyor. Özellikle Açlık sınırında olan emekliler maaşları en az açlık sınırına kadar yükseltilmesini istiyordu. Bu konuyla ilgili adımlar atılıyor!

Hükümet atağa geçiyor!

Muhaliflerin Emeklilerle ilgili 8 – 10 milyon sığınmacı ekonomiyi sarsmıyor, emekli işçi köylü esnaf memur sarsıyor sözlerinin paylaşma rekorları kırması üzerine Emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeler netleşti. Emekliye seyyanen zam, bayram ikramiyeleri ve en düşük emekli maaşı gibi büyük sürprizler maaşlara yansıtılacak.

Türkiye’nin ekonomik krize girmediğini göstermek için ve memurlara tanınan 8077 TL seyyanen zam emekli maaşları için de verilmesi resmen gündeme geldi. Milletin vekilinin 75.000 TL aldığı yerde Emekliler 7500 TL alması büyük bir sorunu ortaya çıkarttı. Hem emekli hem vekil ise 147 bin TL yakın maaş aldığı Türkiye’de en düşük maaş emeklide kaldı! Emekliler için müjdeler artık uzak dur!

Seyyanen zam geliyor!

Emekliler için 8077 TL seyyanen zam resmen gündeme geldi. Memurlara zammın üzerine verilecek 8077 TL seyyanen zam için emekli maaşlarında seyyanen zam gelmesi artık kaçınılmaz oldu. Miktarı henüz netleşmede emekli maaşlarına 2024 yılında Seyyanen zam verilmesi artık kesin gibi gözüküyor.

Bayram ikramiyelerine zam!

Emeklilerle ilgili en büyük gelişme de yılda 2 kere kesin olarak verilen Emekli ikramiyelerinde geldi. Mecliste Bayram ikramiyelerini emekliye en azından asgari ücret düzeyine çıkartılması görüşülmeye başlandı. Kurban bayramı ve ramazan bayramında verilen Emekli ikramiyesi için en az asgari ücret düzeyine çıkartılması resmen konuşuluyor.

En düşük emekli maaşı Açlık sınırı geçecek!

Emekliye bir müjde de gece yarısı geldi. En düşük emekli maaşı açlık sınırını geçmesi bekleniyor. Türk-İş, Açlık ve yoksulluk sınırını 14.025 TL olarak açıkladı. En düşük emekli maaşı 14.025 TL olması artık kaçınılmaz oldu.