Vakıfbank Müşterilerine 50.000 TL Ödeme Müjdesi Verildi! ATM’lerden Çekilebilecek

Son dakika Vakıfbank’tan müjde dolu haber geldi. Vakıfbank, sunduğu yenilikçi hizmet anlayışı çerçevesinde son dakika kampanyasını duyurdu. 50.000 TL’ye kadar anında ödemeler, Vakıfbank ATM’lerinden çekilebilecek. Vakıfbank’tan müşterilerine özel 50 bin TL kredi ve hızlı çekim avantajının tüm detayları haberimizde sizlerle…

Vakıfbank son dakika müjdesi ile müşterilerini memnun ediyor. Vakıfbank müşterileri, anında nakit erişimi imkanına kavuştu! Yenilikçi hizmet anlayışını her hizmet ve kampanyasında esas alan Vakıfbank, şimdi de acil nakit ihtiyaçları için önemli bir adım attı. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen Vakıfbank, hem 50 bin TL’ye kadar düşük faizle ihtiyaç kredisi vereceğini hem de ATM’leri üzerinden kısa sürede 50.000 TL limitli işlem yapılabileceğini açıkladı. Şubeye gitmeksizin anında 50.000 TL nakit ödeme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Vakıfbank’tan Anında Nakit Ödeme Fırsatı

Pek çok diğer banka gibi Vakıfbank’ta hızlı para çekim özelliği ile özellikle 50 bin TL kredi kullanan müşterilerine, banka şubesine müracaat etmeksizin nakite ulaşma noktasında kolaylık sağlayacak. 50.000 TL nakit ödeme Vakıfbank ATM’lerinden kolayca gerçekleştirilebilecek.

Vakıfbank 50.000 TL Kredi Kampanyası

Vakıfbank öğrenci, emekli, memur, asgari ücretli ayrımı yapmaksızın sunmuş olduğu 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasında %3,49 faiz oranı uyguluyor. 36 aya kadar vade seçeneği sunulan Vakıfbank ihtiyaç kredileri için başvurular Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı veya Vakıfbank Şubeleri üzerinden alınıyor.