Emekliler Yeni Yılda Bayram Edecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Zam Birden Açıklayacak

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlara müjdeli haber geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat açıklayacak. Emekliler için 3 zam birden duyurulacak iddiası gündeme geldi. Son günlerde yeni yıl öncesi siyaset ve ekonomi kulisleri emekliye zam müjdesi ile çalkalanmaya devam ediyordu. En düşük emekli maaşı 15 bin TL’yi geçecek mi? 4A, 4B ve 4C emeklileri için en düşük emekli aylığı 15.000 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekliye 3 zam birden müjdesi! Detaylar haberimizde sizlerle…

4A, 4B ve 4C emekliler için müjdeli haber bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geliyor. Yeni yıl öncesi kamu çalışanları, asgari ücretliler, emekliler ve sosyal destek ödemesi alan vatandaşlar, zamlı maaşları merakla bekliyor. 2024 yılına girmemize sayılı günler kala vatandaşlar zamlı yeni emekli maaşlarını da merakla araştırıyorlardı. Son dakika haberi geldi! Kulislerde son dakika olarak yer aldığı üzere emekli maaşlarına 3 yöntemle zam müjdesi verilecek! Emeklilere enflasyon bazında yıllık maaş artışının yanı sıra, refah payı ve taban maaş artışı da resmen verilecek. Böylece emekli maaşları 3 koldan zamlanmış olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarıyla ilgili tüm formüller ve zam detayları haberimizin devamında sizlerle…

2024 Yılıyla birlikte asgari ücretli çalışanlar, memurlar, burs-kredi alan öğrenciler, milyonlarca emekli ve sosyal yardım ödemesi alan hak sahipleri zamlı maaş tutarlarıyla ödeme alacaklar. Emekli maaş zammında ise refah payı ve taban maaş artışı formülleri gündeme alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce refah payının gündemde olduğunu ve emeklinin enflasyona ezdirilmeden, taban maaştan yüksek aylık alan emeklilerin de bu refah payından yararlandırılacağını duyurmuştu.

EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN!

Milyonlarca emekli için yeni yılda sunulacak zamlı maaşlarda 3 zam formülü masada! Enflasyon verileri 3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak remsi verilerle kesinlik kazanacak ancak yüzde 38-40 seviyelerinde verilecek enflasyon zammına ilave olarak refah payı ile bu oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 50 olarak açıklanması ve neticeten emekli aylıklarına yüzde 50 oranında zam yapılması bekleniyor.

Emekli aylıklarına yüzde 50 oranında zam yapılması halinde yeni maaşlar;

7,500.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 11,250.00 TL

7,600.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 11,400.00 TL

7,700.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 11,550.00 TL

8,000.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 12,000.00 TL

8,500.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 12,750.00 TL

9,500.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 14,250.00 TL

10,000.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş – 15,000.00 TL

TABAN MAAŞ ARTIŞI GÜNDEMDE

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak belirlenmesinin ardından yeni yıl için taban maaş artışı da gündeme alındı. Böylece en düşük emekli aylığının 10 ila 11 bin TL seviyelerine çıkarılması bekleniyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de yaptığı açıklamalarda emekli maaşları için refah payının ekleneceğini duyurmuştu. Refah payı resmen hayata geçiriliyor. Şuan için en düşük emekli aylığı alanların refah payından yararlanıp yararlanamayacağı bilinmese de milyonlarca emekliyi kapsayacak şekilde refah payının da emekli aylıklarına yansıtılacağı öğrenildi.