Sevilen dizi final yapıyor! Yeni yılı göremeden bitiyor

ATV ekranlarında yayınlanan yeni diziden final kararı geldi. Ekranların yeni dizisi final kararı aldı. Zorlu günde yayınlanan dizi reytinglere yenildi. Sevilen dizi için final kararı açıklayan ATV, fenomen diziyi bitirme kararı aldı. Dizi yeni yılı göremiyor!
Altın Kafes final yapıyor!
ATV ekranlarında yayınlanan Altın Kafes dizisi final kararı aldı. Her hafta pazar akşamları yayınlanan Altın Kafes dizisi reytinglere direnemedi. Dün 2. bölümüyle ekranlara gelen Altın Kafes dizisi 4. bölümde bitme kararı aldı.
Altın Kafes bitiyor!
Altın Kafes dizisi için karar verildi. Pazar akşamları yayınlanan dizi 2. bölüm reytingleri beklenen gibi gelmedi. Dizi için 17 ve 24 aralık tarihlerinde yeni bölüm yayınlanıp dizi bitirilecek. 31’inde ise Kim Milyoner Olmak İster ekranlara gelecek ve yeni dizi yayınlanmayacak.
Reytinglerde çakıldı!
Altın Kafes reytinglerde çakıldı. 3 aralık tairhinde ilk bölümü ekranlara gelen Altın Kafes dizisi totalde 1.91 reyting alan dizi AB’de 0.80 ABC 1.32 reyting alarak ikinci bölümde yükseltemedi ve final kararı aldı.
Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti dizisi sonu oldu!
Kirli Sepeti dizisi totalde 5.25, AB 2.63 ve ABC1’de 4.41 reyting alarak eve ekmek götürdü.
Yargı dizisi Totalde 6, AB 7.44 ve ABC1 7.50 reyting alarak eve ekmek götürdü.
Teşkilat dizisi Totalde 6.41, AB 6.10 ve ABC1’de 6.07 reyting alarak yerini sağlamlaştırdı.
Teşkilat, Yargı ve Kirli Sepeti dizisi Altın Kafes dizisinin sonu oldu.
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