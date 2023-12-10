Kim Milyoner Olmak İster akıbeti belli oldu! Yeni bölüm tarihi

ATV ekranların en sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ne zaman yayınlanacak belli oldu. ATV fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmamış ve yerine dizi gelmişti.

Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu.

Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık var mı yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster 10 aralık pazar akşamı yeni bölüm var mı yok mu sorusu belli oldu. Kim Milyoner Olmak İster programı 10 Aralık pazar günü yeni bölümü yayınlanmıyor.

ATV yayın akışı 10 ARalık 2023 pazar!

ATV 10 ARalık pazar günü yayın akışı belli oldu. ATV yayın akışına bakıldığında Altın Kafes dizisi 2. bölümüyle ekranlara gelecek. üst üste Altın Kafes dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

ATV fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm dizi bitince de ekranlara gelmeyecek. Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Milyoner akıbeti belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster’in akıbeti belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Kim Milyoner Olmak İster programı 31 Aralık 2023 pazar akşamı ATV’de yayınlanacak.

Milyoner’den SMS var!

Kim Milyoner Olmak İster pazar günü yılbaşı çekimleri yapıldı. Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık yılbaşı gecesi Ünlülerin katılımıyla muhteşem bir yılbaşı programı düzenleniyor.