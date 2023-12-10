Ömür Gedik ve Ferhat Göçer ayrıldı mı?

Evrim Akın bu hafta ünlü gazeteci şarkıcı ve sinema elektirmeni Ömür Gedik’in evine konuk oldu. Evrim Akın ile ev gezmesi programında bu hafta Ömür Gedik yer aldı.

En çok sorulan sorulardan biri Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ayrıldı mı? Ferhat Göçer ve Ömür Gedik sevgili mi sorusu cevap aradı!

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ayrıldı mı?

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik çifti 11 yıllık beraberliğinde ayrılık yaşamışlardı. Ancak Ferhat Göçer ve Ömür Gedik aşklarına tekrar barışarak devam etti. 13 yıldır birlikte olan Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ayrılmadı ve halen sevgili.

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik evli mi?

13 yıldır beraber yaşayan Ferhat Göçer ve Ömür Gedik evlenmedi. Ferhat Göçer’in evlilik konusudna fobisi olduğu için Ömür Gedik ve Ferhat Göçer evlenmedi.