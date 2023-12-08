Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı bekleyenlere büyük saygısızlık!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı ne zaman gelecek?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 49. bölümüyle ekranlara geldi. Ekranların cuma akşamı Kızılcık Şerbeti’yle en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı birazdan denildi. Ancak Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı duyurulduğu halde gelmedi!

Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı birazdan denildi!

Her hafta olduğu gibi kanalların dizisinin son sahnesi sonrası fragman vermesi bekleniyor. Ancak bazen fragman bazen yeni bölüm çekimleri tamamlanmamış oluyor. Ancak Yalı Çapkını dizisi biter bitmez, Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı birazdan, Yalı Çapkını’nda gelecek hafta diyerek vatandaşlar 30 dakika bekletildi.

Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlanmadı!

Star TV sevilen dizisi Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı hayranları tarafından beklenmesine rağmen ekranlara gelmedi. Binlerce Yalı Çapkını hayranı “Şu yazıyı verip fragmanı vermemek nedir” diyerek Yalı Çapkını ve Star TV’ye isyan ediyor.

Bir anda sosyal medyada infial yaratan olay sonrası Star TV ve Yalı Çapkını ekibi 50. bölümden bir sahne verecek mi bekleyip göreceğiz.