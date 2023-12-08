Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı bekleyenlere büyük saygısızlık!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı ne zaman gelecek?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 49. bölümüyle ekranlara geldi. Ekranların cuma akşamı Kızılcık Şerbeti’yle en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı birazdan denildi. Ancak Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı duyurulduğu halde gelmedi!
Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı birazdan denildi!
Her hafta olduğu gibi kanalların dizisinin son sahnesi sonrası fragman vermesi bekleniyor. Ancak bazen fragman bazen yeni bölüm çekimleri tamamlanmamış oluyor. Ancak Yalı Çapkını dizisi biter bitmez, Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı birazdan, Yalı Çapkını’nda gelecek hafta diyerek vatandaşlar 30 dakika bekletildi.
Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlanmadı!
Star TV sevilen dizisi Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı hayranları tarafından beklenmesine rağmen ekranlara gelmedi. Binlerce Yalı Çapkını hayranı “Şu yazıyı verip fragmanı vermemek nedir” diyerek Yalı Çapkını ve Star TV’ye isyan ediyor.
Bir anda sosyal medyada infial yaratan olay sonrası Star TV ve Yalı Çapkını ekibi 50. bölümden bir sahne verecek mi bekleyip göreceğiz.
İlgili Haberler
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Şafak, seslendirdiği “Neyleyim” ve “Neyse” isimli şarkılarıyla geceye adeta damgasını vurdu. Sevilen sanatçı Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Keyifli Kamplarıyla Ünlü Agora Sanat Köyü Saba Tümer, programının ikinci bölümünde çok […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER Elif Buse […]