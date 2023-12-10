Beşiktaş’ta son dakika Oyuncular kadro dışı kalıyor! Rıza Çalımbay ayrılıyor!

Son dakika Beşiktaş’ta karar çıktı! Beşiktaş acil olarak yapılan toplantıda Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması kararı aldığı öğrenildi.
Beşiktaş’ta olağanüstü yönetim toplantısı! Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat, Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bugün bir toplantı yaptı.
Beşiktaş’ta radikal kararlar!
Beşiktaş’ta bu hafta radikal kararlar alınağı öğrenildi. İlk olarak Beşiktaş’ta bir kaç oyuncu kadro dışı kalacağı öğrenildi. Bazı futbolcuların Beşiktaş’tan ayrılacağı öğrenildi.
Teknik direktör değiştirelim kararı!
Başkan Hasan Arat, takımı ayağa kaldırabilmek için hızlı ve radikal kararlar almamız gerektiğini savunarak Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yaptığı toplantıda teknik direktör değişikliği kararı çıktı.
Dünkü konuşmalarda etkili oldu!
Rıza Çalımbay’ın dün maç sonu açıklamaları da bu ayrılığı körüklediği öğrenildi. Özellikle bu oyuncularla olmaz, oyuncularım sakat gibi sözleri ile futbolcular ve Rıza Çalımbay’la iplerin tamamen koptuğu ve bir daha barışma ihtimalleri olmadığı için sezonun ortalarında daha büyük hezimetler gelmemesi için ayrılık kararı alındığı öğrenildi.
Rıza Çalımbay’ın dün kadro dışı bırakmayı düşündüğüm oyuncu yok demesi, Beşiktaş yönetiminin şu an da kadro dışı alma kararı da Rıza Çalımbay bir şeye karar veremiyor mu diye sözler çıkmasın diye ayrılık kararı alındığı öğrenildi.
Beşiktaş’tan son dakika açıklama! 5 isim kadro dışı kaldı!
Beşiktaş yaptığı açıklamada, ” Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş JK” açıklaması yapıldı.
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