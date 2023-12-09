Sergen Yalçın Beşiktaş’a geliyor! İşte tarihi

Beşiktaş Fenerbahçe maçında sahada varlık gösteremeyen Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri. Rıza Çalımbay yönetiminde de istediğini alamayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın göreve geliyor!

Hasan Arat’tan Sergen yalçın kararı!

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Beşiktaş Fenerbahçe maçında 1-3 mağlup olmasına rağmen maçta varlık gösterememesi Beşiktaş’ta değişiklikler başlarken Sergen Yalçın’la tam değişiklik mesajı verildi. Taraftarında çok istediği Sergen Yalçın Beşiktaş’a geliyor!

Hasan Arat Sergen Yalçın’ı getiriyor!

Beşiktaş’ın başkanı Hasan Arat, daha önce de anlaştığı Sergen Yalçın için yakın çevresine bir bilgi verdi. Derbinin kaybedilmesi ardından bu hafta Sergen Yalçın’ın takımın başına getirmesi için sorumlularla görüştü. Rıza Çalımbay’la devam etmenin hem kendisine hem Rıza hocaya zarar vereceğini düşünen Hasan Arat, Sergen Yalçın’ı takımın başına getiriyor.

Sergen hoca bu hafta takımın başına geçecek!

Hem Rıza Çalımbay hem Hasan Arat aynı fikirde birleşti. Henüz yolun başındayken taraftarı da kaybetmek istemeyen Hasan Arat, bu hafta içi Sergen Yalçın’ın takımın başına geçirmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın hiç bir sözleşme şartı konuşmadan bu sezon takımın başına geçeceği, gelecek sezon için de istediği transferleri devre arası dahil yapması bekleniyor.

Sergen Yalçın eski ekibiyle geleceği de gelen bilgiler arasında. Hasan Arat, Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmezse Beşiktaş taraftarı da isyan bayrağını çekecek gibi görünüyor.