Sergen Yalçın Beşiktaş’a geliyor! İşte tarihi

Beşiktaş Fenerbahçe maçında sahada varlık gösteremeyen Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri. Rıza Çalımbay yönetiminde de istediğini alamayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın göreve geliyor!
Hasan Arat’tan Sergen yalçın kararı!
Beşiktaş Fenerbahçe maçında 1-3 mağlup olmasına rağmen maçta varlık gösterememesi Beşiktaş’ta değişiklikler başlarken Sergen Yalçın’la tam değişiklik mesajı verildi. Taraftarında çok istediği Sergen Yalçın Beşiktaş’a geliyor!
Hasan Arat Sergen Yalçın’ı getiriyor!
Beşiktaş’ın başkanı Hasan Arat, daha önce de anlaştığı Sergen Yalçın için yakın çevresine bir bilgi verdi. Derbinin kaybedilmesi ardından bu hafta Sergen Yalçın’ın takımın başına getirmesi için sorumlularla görüştü. Rıza Çalımbay’la devam etmenin hem kendisine hem Rıza hocaya zarar vereceğini düşünen Hasan Arat, Sergen Yalçın’ı takımın başına getiriyor.
Sergen hoca bu hafta takımın başına geçecek!
Hem Rıza Çalımbay hem Hasan Arat aynı fikirde birleşti. Henüz yolun başındayken taraftarı da kaybetmek istemeyen Hasan Arat, bu hafta içi Sergen Yalçın’ın takımın başına geçirmesi bekleniyor.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın hiç bir sözleşme şartı konuşmadan bu sezon takımın başına geçeceği, gelecek sezon için de istediği transferleri devre arası dahil yapması bekleniyor.
Sergen Yalçın eski ekibiyle geleceği de gelen bilgiler arasında. Hasan Arat, Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmezse Beşiktaş taraftarı da isyan bayrağını çekecek gibi görünüyor.
İlgili Haberler
HADO Milli Takımı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İngiltere’nin Brighton şehrinde düzenlenecek HADO Avrupa Şampiyonası öncesinde 3-6 Temmuz tarihlerinde HADO Japonya Milli Takımı ile birlikte çalışmalar gerçekleştirecek. Antrenör Onurcan Şimşek yönetiminde 25 Mayıs tarihinden bu yana 17 sporcu ile birlikte Beyoğlu Grand Pera AVM’de bulunan HADO Deneyim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesinde HADO […]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, geleceğin yıldız sporcularını Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay düzenlenen Gelişim Ligi Finali’nde mücadele eden sporculardan 33’üne daha kulüplerden davet geldi. İBB Spor İstanbul’un 2020’de açtığı Spor Okulları’ndan yetenekli çocukların alındığı Gelişim Ligi, kulüplere sporcu vermeye devam ediyor. Geçen ay yapılan ve toplamda 1.015 sporcunun katıldığı Spor […]
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşu Yarışları, 26 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilecek. İstanbul’un en güzel koşu parkuru olan Caddebostan Sahili ile Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilecek Cadde 10K ve Cadde 21K için geri sayım başladı. Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek yarışlar, Caddebostan Sahili’nden başlayacak, Bağdat Caddesi’nden devam edecek […]
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Güven Spor Kulübü’nü ziyaret etti ve kulüp başkanı Hakan Kalaycı ile bir araya geldi. Ziyarette futbol ve sporun gelişimi üzerine yapılan sohbette, Başkan Göksu, kulübe başarılar diledi. Esenler Güven Spor Kulübü Başkanı Hakan Kalaycı, Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya spor ve sporcuya verdiği desteğin önemini vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Kalaycı, […]