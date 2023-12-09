Beşiktaş Fenerbahçe derbisi skoru! BJK FB Maç sonucu kaç kaç bitti

Basında Kadıköy 24 Mayıs 2024

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşu Yarışları, 26 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilecek. İstanbul’un en güzel koşu parkuru olan Caddebostan Sahili ile Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilecek Cadde 10K ve Cadde 21K için geri sayım başladı. Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek yarışlar, Caddebostan Sahili’nden başlayacak, Bağdat Caddesi’nden devam edecek […]