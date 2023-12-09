Beşiktaş Fenerbahçe derbisi skoru! BJK FB Maç sonucu kaç kaç bitti

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Beşiktaş Fenerbahçe maç sonucu: 1-3
Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? 1-3 bitti
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Karşılaşmaya hızlı başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe 11. dakika da Tadic’in pasında Edin dzeko şık ve düzgün bir skorla öne geçti.
Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Djiku ayağındaki topu kapan Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Samet’in müdahelesiyle penaltı kazanan Beşiktaş’ta topun başına Alex Oxlade Chamberlain geçti ve skoru 1-1 getirdi.
İrfan Can Kahveci’yle 45+5’de mutlak şansı değerlendirmeyen FEnerbahçe ilk yarı 1-1 skorla girdi.
Beşiktaş’ta 39. dakika da Gedson Fernandes, 45. dakika Umut Meraş sakatlığı nedeniyle sahadan çıktı.
İkinci yarı başladı.
İkinci yarı Umut’un yerine oyuna Tayfur Bingöl dahil oldu.
İkinci yarı Tadic’in penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe’de son sözü Szymanski söyledi ve karşılaşma 3-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona erdi.
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