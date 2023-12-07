Fenerbahçe’de transfer bitmiyor! Ligden Türk sol stoper, yabancı stoper ve kanat forvet geliyor

Fenerbahçe’de stoper bitmiyor! Rade Krunic’i renklerine bağlayan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Fenerbahçe ligden sol stoper, yabancı stoper ve kanat forvet alarak ocak ayı transfer dönemini bitirecek. Transferde atağa geçen Fenerbahçe, bu sezonu riske etmek istemiyor!
Rade Krunic sonrası transferleri bitiyor!
Fenerbahçe Rade Krunic transferi sonrası İstanbul’a dönüyor. Ligden bir sol stoper türk, yabancı stoper ve kanat forvet alarak transferi tamamlayacak.
Fenerbahçe 1. ligden sol stoperi listesine aldı. Transfer döneminde şimdiden yıldızları bitirmek isteyen Fenerbahçe ligimizden sol stoper alıyor!
Emirhan Topçu’yu listeye aldı!
Fenerbahçe, Türkiye 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu’yu listesine aldı. Hem stoper hem sol bek mevkisinde görev yapan 2000 doğumlu yıldız isim için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Özellike sol bek de oynayabilmesi sol stoper için transferin bir numarası konumuna geldi.
Fenerbahçe Abdülkadir Bardakçı transferini kaçırmış ve halen taraftarın içinde ukte kalmıştı. Ligin en iyi stoperi konumuna geçen Abdülkerim Bardakçı gibi Emirhan Topçu’dan da aynı çıkış bekleniyor.
Fenerbahçe Çaykur Rizespor’un şimdiden kapısını çaldığı ve en anlaşma yapıldığı öğrenildi. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın listesinde de Emirhan bulunuyor.
Brezilyalı stoper geliyor!
Fenerbahçe gizli olarak Brezilya’dan transfer görüşmelerini sürdürüyor. Brezilya’dan 2 stoperle görüşen Fenerbahçe 1 stoperi ocak ayında getirecek. Daha önce de yazdığımız isimlerden biri Fenerbahçe’nin ocak ayında transfer listesinde yer alacak.
Kanat forvet geliyor!
Dzeko’nun yaşı gereği hem yorulması hem beklenen patlamayı yapmaması Fenerbahçe’yi kanat forvet arayışına soktu. Özellikle Cengiz Ünder’den hiç faydalanamayan Fenerbahçe o bölgeyi İrfan Can Kahveci ile doldursa da Tadic ve Szymanski yerine de Dzeko yerine de oynayabilecek kanat forveti listesine aldı.
Fenerbahçe’de Samat Akaydın ve Miha Zajc’ın takımdan ayrılması bekleniyor.
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