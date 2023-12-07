İlk resmi transfer Fenerbahçe’den! Rade Krunic Fenerbahçe’de

Son dakika transfer dönemine 1 ay olmasına rağmen Fenerbahçe ilk transferini gerçekletirdi. Fenerbahçe Rade Krunic’le her konuda anlaştı. Rade Krunic resmen Fenerbahçe’de!
Son dakika Rade Krunic Fenerbahçe’de!
İlk olarak kadikoygazete.com’un duyurduğu Rade Krunic Fenerbahçe transferi bitti. Sabah saatlerinde Sportif direktör Mario Branco, Rade Krunic transferini bitirmek üzere İtalya’ya gitmişti. Ac Milan kulübünü de ikna eden Fenerbahçeli yetkililer Rade Krunic’le her konuda anlaştı!
Rade Krunic resmen Fenerbahçe’de!
Fenerbahçe, son dakika Rade Krunic’le her konuda anlaştı. Temsilcisiyle özel bir sözleşme ve anlaşma yapan Fenerbahçe, Rade Krunic’i resmen renklerine bağladı. Hem oyuncu hem temsilcinin Fenerbahçe’yle anlaşması sonrası Ac Milan kulübü oyuncuyla da anlaştı.
Rade Krunic Türkiye’ye geliyor!
Fenerbahçe’nin anlaştığı Rade Krunic daha önce Türkiye’de forma giymiş Sırp oyuncu üzerinden İstanbul ve İstanbul’daki yaşam dair bilgiler aldı. Sırp yıldız Rade Krunic’e ev ve şöfor konularında yardımcı olacağını ifade etti.
Rade Krunic 25 Aralık’ta evini tutacak!
Rade Krunic’in Türkiye geliş tarihi de belli oldu. Rade Krunic 25 Aralık’ta evini tutarak oturmaya başlayacak ve transfer dönemini bekleyeceği öğrenildi.
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