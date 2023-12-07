Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a geliyor! Devreye girdi!

Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yeniden karşı karşıya gelecek gibi duruyor. Eski Fenerbahçeli yıldız için Galatasaray resmen devreye girdi! Fenerbahçe’den rekor bonservis bedeliyle giden yıldız isim heran Galatasaray forması giyebilir!

Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda!

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve rekor bonservis bedeliyle transfer olan yıldız isim için menajeri devreye girdi. Menajeri aracılığıyla Galatasaray’a getirilmek isteyen yıldız isim için Galatasaray yönetimi de onay verdi!

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Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi. Orta alanda Torreira’nın yanına beklenen yıldızı bir türlü getiremeyen Galatasaray, Napoli’de forma giyen Fenerbahçe’nin yıldız ismi Eljif Elmas’ı kadrosuna katıyor!

Eljif Elmas Galatasaray yolunda!

Bu sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, devre arası transferleri için nabız yokluyor. Galatasaray devre arasında Fenerbahçe’nin eski yıldızı Eljif Elmas’ı listesine aldı. Galatasaray ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Eljif Elmas’ı ikna ettiği ve Napoli ile temasları sürdüğü açıklanan transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Eljif Elmas Türkiye’ye dönmeye sıcak bakerken menajeri de devreye girdi!

11 oynamıyor!

Napoli’de ilk 11’de oynamayan Eljif Elmas gitmek istiyor. Napoli’de 11’de oynamaması bu transferin gerçekleşmesinin en büyük nedeni olabilir. Araya giren menajer Geoerge Gardi oyuncunun temsilcisi ve oyuncuyu Galatasaray’a ikna ettiği öğrenildi.

Küçük detayların bitmesiyle Galatasaray yıldız ismi renklerine katabilir.