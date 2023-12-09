SSK BAĞKUR EMEKLİ SANDIĞI Emeklilere 20000 TL Ödeme Müjdesi! Hesaplara Yatırılacak

SSK, Bağkur ve Emekli sandığından emekli vatandaşlar, 20 bin TL’ye kadar ödeme alıyor. Ödemeler, hesaplara yatırılmaya başlandı. 5.000 TL ödeme için başvuru şartı aranmıyor, 15.000 TL için ise başvuru yapmak şart! Peki 20.000 TL’ye kadar ödeme nasıl alınır? Emekliye Aralık ayı bitmeden 20.000 TL ödeme müjdesinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık…

Milyonlarca emekli 2023 yılı bitmeden tam 20.000 TL karşılıksız ödeme alabilecek! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine çalışan çalışmayan tüm emeklilere 5.000 TL tek seferlik ve karşılıksız nakit ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Bilindiği üzere daha önce sadece çalışmayan emeklilere ödenen 5.000 TL, alınan son kararla çalışsın veya çalışmasın, ödeme yapılmayan 4 milyonu aşkın emekliye daha ödenecek şeklinde karar alındı. Böylece emekliler, 2023 Aralık ayı içerisinde 15-20 Aralık 2023 tarihleri arasında 5.000 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görebilecekler.

Öte yandan emeklilere karşılıksız ödeme yapılan bir diğer kalem ise bankaların promosyon kampanyalarıdır. Emekli müşterilerini kaybetmek istemeyen ve müşteri portföyünü geliştirmek isteyen bankalar, adeta kıyasıya rekabet halinde. Bankaların promosyon kampanyasındaki tutarlar da 15.000 TL’yi görmüş durumda. Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasına katılım sağlayan emekli vatandaşlar, emekli aylıklarını Garanti’ye taşımaları ve 3 yıl kalma taahhüdünde bulunmaları halinde 15.000 TL nakit ödeme alabiliyor.

PROMOSYON BAŞVURUSUNDA SON TARİH 31 ARALIK

Garanti BBVA’dan 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alabilmek için son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 olarak açıklandı. TÜİK’in açıklayacağı 3 Ocak 2024 tarihli, Aralık ayı enflasyon verisi sonrası yeni zamlı maaşlar da belli olacak. Bu tarihten sonra promosyon rakamları da güncellenecek.