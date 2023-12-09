Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Devlet destekli 25 Bin 35 Bin 45 Bin TL veriyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ortaklaşa yeni kredi kampanyasını duyurdu! Devlet destekli olarak, özellikle borçlu ve acil nakit ihtiyacı içindeki vatandaşlara sunulan yeni kredi paketiyle 25 bin, 35 bin ve 45 bin TL anında kredi ödemesi yapılacak. 3 Ay Ertelemeli, 36 aya kadar vade seçenekli kredi için yoğun başvuru yağmuru başladı. Kredi detayları haberimizde sizlerle…

Borçlu vatandaşlar için müjde gibi kredi kampanyası duyuruldu! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ortaklaşa yeni kredi kampanyasını açıkladı. Devlet destekli olarak sınırlı sayıda verilecek kredi kampanyasına başvurular başladı. Son tarih 15 Aralık 2023 olarak duyuruldu. 15 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapan vatandaşlar, 25 bin TL, 35 bin TL ve 45 bin TL tutarlarında kredi kullanabilecek.

Devam eden ekonomik daralma ve enflasyon, faiz, kur denklemi sebebiyle acil nakit ihtiyaçları gün be gün katlanarak artan vatandaşlar çareyi bankaların ihtiyaç kredilerine başvuru yapmakta buluyor. Bankalar, bu ihtiyaçları karşılamaya çalışsa da pek çok banka tarafından vatandaşa ret yanıtı veriliyor. Özellikle Merkez Bankasının peş peşe faiz artırım kararları sonrası kredilerin faiz oranları da fırlamış durumda. Hal böyle olunca vatandaş düşük faizle acil nakit paraya hasret kalmış durumda.

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En uygun faiz oranlarıyla kredi veren bankalar kervanında üst sırayı ise Kamu Bankaları çekiyor. Son dakika kampanya müjdesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan, ortaklaşa kredi kararı çıktı. Bu çerçevede 25.000, 35.000 ve 45.000 TL tutarlarında düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

Devlet Destekli Acil Kredi Fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı harekete geçen 3 kamu bankası, ortak açıklamayla acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara finansman desteği sunacak. Bu 3 banka da, TC Kimlik belgesi ile başvuruları almaya başladı. Kredi başvuruları kısa süre içerisinde sonuçlandırılıp vatandaşın banka hesabına nakit ödeme yapılacak.

Kimler Başvurabilir?

Devlet destekli 25.000 TL, 35.000 TL ve 45.000 TL Tutarındaki kredilere başvuru için bir takım şartlar aranıyor. Bu çerçevede; başvuru yapacak kişinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olması, kredi notunun 1200 veya üzeri olması, başka bankalara gecikmiş bir kredi/kredi kartı borcunun bulunmaması ve kara listede bulunmaması gerekiyor.

Şartları taşıyan vatandaşlar, 15 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yaparak Devlet bankalarından düşük faiz ve uygun vade seçenekli kredi paketlerinden yararlanabilecekler.