Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yıl Öncesi Emekliye Ek Ödeme Jesti

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan jest gibi son dakika müjdesi geldi. Emekliler, yeni yıla girmeden önce hem ek ödeme alacak, hem de yeni yılda emekli aylıklarına büyük oranda zam yapılacak. Beklentilerini çok yüksek tutan emeklilere müjde dolu haberin detayları sıklıkla araştırılıyor. Emekliye 5.000 TL ek ödeme ne zaman verilecek? Ne zaman yatırılacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? 2024 Emekli maaş zam oranı belli oldu mu? Bu soruların tüm yanıtları haberimizde sizlerle…

Milyonlarca emekliye 2023 yılı bitmeden, Aralık ayı içerisinde 5.000 TL ek ödeme verilecek. Öte yandan 2024 Ocak ayından itibaren emekli aylıkları yeni yıl zammına kavuşacak. Emekliler de geçen yıl düşük olarak gördükleri zammın ardından bu yıl beklentiyi yükseltmiş durumda. Emekliye 2024 Ocak ayında ne kadar zam verilecek? Yüksek oranlı emekli maaş zammı iddiaları emeklilerin beklentisini git gide yükseltti. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve yeni emekli maaş tutarları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

SSK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Yıl Bitmeden EK Ödeme Müjdesi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emekliler için ek ödeme müjdesini duyurdu. Daha önce sadece “çalışmayan” emeklilere ödenen 5.000 TL tek seferlik karşılıksız ödeme için harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ödemenin çalışan/çalışmayan, tüm emeklilere yapılması talimatını vermiş, konuyla ilgili AK Parti’den hızlıca bir çalışma gelmişti. Artık kanunlaşma aşamasında, TBMM gündeminde yer alan düzenleme hayata geçiriliyor. Daha önce tek seferlik 5.000 TL ödeme imkanından yararlanamayan tüm emekliler, Aralık ayı bitmeden 15-20 Aralık 2023 tarihleri arasında 5.000 TL ödemelerine kavuşacak.

Emekli Maaşları Ne Kadar Zamlanacak? Zam Oranı Beklentisi Yüksek

Geçen yıl emekli maaşlarında istediğini alamayan ve asgari ücrete yapılan çifte zamma karşın emekli maaşlarına düşük zam nedeniyle şikayetçi olan emekliler, 2024 yılından umutlu. 2024 Ocak ayı itibariyle, SSK, Bağkur ve Emekli sandığından emekli olanlar için maaş zammı 3 Ocak 2024 tarihinde netleşecek. TÜİK’in açıkladığı şimdilik son 5 aylık enflasyon verilerine göre %34 civarında bir oranla zam yapılması bekleniyor. Ancak 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak 2023 Aralık ayı enflasyonu sonrası emekliye verilecek zam oranı kesin olarak ortaya çıkarılacak. Tahminlere göre %37-47 aralığında bir zam yapılması bekleniyor.

Emekliler için Refah Payı Müjdesi Bekleniyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TÜİK verilerinin yanı sıra emekliye refah payı müjdesini de vermesi böylece, maaşlara verilecek zam oranının çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli maaşlarına en az yüzde 50 oranında zam müjdesi verilmesi bekleniyor.

Aralık Ayı Bitmeden Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, QNB Finansbank, ING Bank, Yapı Kredi vb. pek çok banka emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek sürdürüyor. 2023 Aralık ayı bitmeden, henüz bir promosyon kampanyasından yararlanmamış emekliler de 7.500 TL ila 15.000 TL tutarlarında karşılıksız emekli promosyon ödemelerinden yararlanabilecekler. Emekli promosyon kampanyalarında son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiş durumda.