Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! Doğalgaz destek ödeme sistemi değişti! e-Devlet üzerinden hemen

Bakanlıktan son dakika Doğalgaz destek ödeme sistemi açıklaması! Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı gece yarısı duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz tüketim desteğine zam yapıldı açıklaması sonrası bakanlık açıklama yaptı.

Sosyal yardımlarda son dakika değişiklik!

Doğalgaz tüketim desteği Türkiye’de tam hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz tüketim desteğini 1500 TL ile 3500 TL arasında yapılacağı açıklaması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sessizliği bozdu. İşte bakanlıktan o açıklama!

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Son dakika Doğalgaz desteği aylık yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz tüketim desteği ile ilgili yaptığı açıklamada “Ödeme sistemi değişti. Sürekli sosyal yardımlar desteğine eklenen doğalgaz tüketim desteği, önceki yıllarda iki taksit olarak ödeniyordu. Artık her ay olacak” açıklaması yapıldı. 8 ay boyunca vatandaşlara Doğalgaz desteği verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklama yaptı!

Bakanlıktan son dakika yapılan açıklamada, ““Yeni doğalgaz tüketim desteği düzenlemesi ile beraber vatandaşlarımıza tahsis edilecek olan yıllık tutar 1.500 TL ile 3.500 TL arasına yükseltilmiştir. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli bir hale getirdik. Böylece vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz tüketim desteğini aylık 112 TL ile 312 TL’den 188 TL ile 438 TL’ye yükseltiyoruz.” denildi.

e-Devlet üzerinden hemen alabilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 ay boyunca ödenecek doğalgaz desteğini almak için vatandaşların başvuru yapması gerektiğini açıkladı. e-Devlet üzerinden doğalgaz desteğini hemen alabilirsiniz. Doğalgaz aboneliği olan vatandaşlarıni başvuru işlemi sırasında bir form doldurarak destek almaları gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı başvurusu onaylananlara 8 ay boyunca tüketim bedeline göre masrafların bir kısmını karşılayacak.