Halkbank Asgari Ücret Alanlara dev destek duyurusu

Halkbank asgari ücret alarak geçimini sürdüren vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. 20 Bin TL tutarındaki kredi için aylık ödeme planı da banka tarafından paylaşıldı.

Ülkemizde asgari ücret maaşına yapılacak zam tüm vatandaşların heyecan sebebi oldu. Uygulanacak zamma yönelik ayrıntılar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak acil nakit arayışı içerisinde olan asgari ücretlilere Halkbank tarafından hazırlanan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası 20 Bin TL tutarında geri ödemede oldukça avantajlı fırsatlarıyla kullandırılacak. Peki 20 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Ayrıntılar neler? Başvuru koşulları neler? İşte detaylar…

Halkbank Asgari Ücretlilere 20 Bin TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı Sunuyor!

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Halkbank asgari ücretli çalışanlar için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi. Yalnızca asgari ücretle çalışanlara kullandırılan ihtiyaç kredisi için bazı koşullar belirlendi. Bu koşulları sağlayanlara yaptıkları başvuru için anında onay verilecek.

Halkbank kredi başvurusunda bulunacak olan asgari ücretli çalışanlar için talepte bulundukları ihtiyaç kredisi için banka tarafından gerçekleştirilen kısa bir değerlendirme sonrası onay alabilecekler. Asgari ücretli çalışanların kolaylıkla faydalanabileceği ve geri ödemede çok cazip fırsatlar elde edeceği bu kampanyaya başvurular başladı.

20 Bin TL İhtiyaç Kredisi Koşulları ve Başvuru Yöntemleri

Halkbank tarafından asgari ücretlilere özel olarak sunulan 20 Bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen müşteriler en yakın Halkbank şubesine müracaat ederek ya da internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirler.

Asgari ücretli olduğunuzu, kredi puanınızın en az 1.200 TL düzeyinde olduğunu belgelemeniz ve kredinin 36 ay vade süresi ile kullandırıldığını tarafınızca kabul etmeniz gerekmektedir. Kampanyanın geçerliliği 31 Aralık 2023 tarihinde son bulacaktır. Sizlerde acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için Halkbank müşteri hizmetlerini arayın ve yeni ihtiyaç kredisine yönelik bilgi sahibi olun.