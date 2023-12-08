En düşük emekli maaşı netleşti! Memur ve emekliye seyyanen zam miktarı kesinleşti!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur zammı, Asgari Ücret ve en düşük emekli maaşı netleşti! Bugün açıklanan yeni zamlı maaşlar sonrası vatandaşlar nefes alacak. Özellikle Seyyanen zammın kesinleşmesi vatandaşlara nefes aldıracak!

Enflasyon artmasıyla ve faizlerin yükselmesiyle vatandaşlar ellerine geçen para buhar olmadan kazanmak istiyor. Bu sebeple emekli maaşları, memur maaşları ve ne düşük emekli maaşına gelecek zam büyük önem taşıyor. En düşük emekli maaşına yapılacak zam ise vatandaşlara derin bir nefes aldıracak.

Kulislerde bugün gelecek zamlarla ilgili net açıklamalar dikkat çekti. Özellikle Asgari Ücret ve en düşük emekli maaşın gelecek zammın kesinleşmesi vatandaşlara buna razıyız açıklaması yaptırdı.

Asgari Ücret 17 bin TL oluyor!

Son gelen kulis bilgilerine göre Asgari Ücret rekor seviyede yükseliyor. Yılda bir kere artırılacağı kesinleşen Asgari Ücret 17 bin TL olacak. Devletin Asgari ücrete yapılacak zammın işine geldiği, vergi aldığı biliniyor. Bu sebeple Asgari ücret 17 bin TL yükseltilmesi için devlet elinden geleni yapacak. Asgari Ücret, memur ve emekli maaşı gibi olmadığı için parayı patronlar ödeyecek. 17 bin TL olması şu an için hükümetin işine geliyor ve Asgari Ücret net olarak 17 bin TL olacak diyebiliriz.

İşverene yük binecek!

Asgari Ücrete zam gelmesi vergiden düşse de işverene sağlam bir yük bindireek. Patronlar işçiye nasıl yansıtacak, işsizlik artacak mı merakla bekleniyor. İşçinin refahı ise 17 bin TL olsa da az da artacak.

Memur maaşları 31 bin TL olacak! Seyyanen zam kesin

Memur maaşları 31 bin TL olacak. 8070 TL memur maaşlarına seyyanen zam geliyor. En az 8070 TL gelecek seyyanen zammın 10 bin TL yükselmesi mümkün. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Memurun asıl maaşı 22-23 bin seviyesinde olacak. 8070 TL Seyyanen zam gelirse 31 bin TL, 10 bin TL gelirse 33 bin TL olacak.

En düşük emekli maaşı 10.500 TL olacak!

Açlık sınırının 15420 TL olduğu, yoksulluk sınırının 43 bin TL yükseldiği Türkiye’de en düşük emekli maaşı şu an için 7500 TL olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7500 TL yükseltilen en düşük emekli maaşı için gelecek zam belli oldu. En düşük emekli maaşı 10.500 tl olması kararı alındı.

En düşük emekli maaşına %50 zam gelmesi bekleniyordu. Yüzde 50 zamla 11.250 olması düşünülen en düşük emekli maaşı için hesap kitap yapıldı. Emeklilere güzel haber gelmedi ve en düşük emekli maaşı 10.500 tl oldu.

En düşük emekli maaşı için yine iyileştirme istenecek. Yıl bazında bile %15 ile en az zamlanan maaş olan en üşük emekli maaşı özellikle 3600 prim günü ödeyenlere verilemsi ve 3600’den fazla her ödeyene %10 %20 %30 zam yapılması isteniyor. Emeklilerin bu isteği karşılanacak mı karşılanmayacak mı merak ediliyor.