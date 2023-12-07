Banka yada kredi kartınız varsa o banka 3000 TL Hediye Dağıtıyor!

Türkiye’nin önde gelen Kamu bankası, yeni kampanyasını resmen duyurdu! Banka tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın 2023 Aralık ayı içerisinde geçerli olacağı ve yeni yıldan önce müşterilerine özel 3000 TL hediye nakit ödeme verileceği duyuruldu. O bankada kartı olan banka müşterileri, 3000 TL hediye ödemesi alabilecek. Detaylar haberimizde sizlerle…

Türkiye’nin önde gelen kamu bankası Ziraat Bankası, Bankkart’a özel yeni kamnpanyasını resmen duyurdu. 2024 yılına artık sayılı günler kala, 2023 Aralık ayı içerisinde olduğumuz bu günlerde, Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamayla Aralık ayında geçerli olacak şekilde yeni Bankkart Kampanyasının başlatıldığı duyuruldu. Bu kampanya çerçevesinde, bu ay içerisinde yapılacak Bankkart harcamalarında 3000 TL’ye kadar hediye para kazanılabilecek. Banka tarafından yapılan kampanya açıklamasında Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliğiyle Tatilbudur uygulaması üzerinden yapılacak tatil harcamalarının tek seferde 15.000 TL ila 24.9999 TL aralığında peşin veya taksitle yapılması halinde 1.000 TL Bankkart lira, 25.000 TL – 34.999 TL arasındaki alışverişlerde 2.000 TL, 35.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL bankkart lira hediye edilecek.

ZİRAAT BANKASI’NDAN BANKKART MÜŞTERİLERİNE 3.000 TL HEDİYE

Ziraat Bankası, Aralık ayı boyunca geçerli olacak Bankkart kampanyasını resmen duyurdu. Bu Kampanya 1 Aralık ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bankkart’ınız kredi kartı veya banka kartı özelliği ile TatilBudur’da tek seferde yapacağınız 15.000 TL-24.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişinize 1.000 TL Bankkart Lira, 25.000 TL-34.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişinize 2.000 TL Bankkart Lira, 35.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişinize 3.000 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kampanyaya Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr web sitesinden veya SMS ile katılım sağlayabilirsiniz. SMS ile kampanyaya katılmak için Bankamızda kayıtlı cep telefonunuzdan TATILBUDUR yazıp 4757’ye SMS gönderebilirsiniz. Kampanyadan yararlanabilmek için asıl kart sahibi tarafından kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir. Kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

Kampanyadan Bankkart Lira kazanılabilmesi için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Ocak 2024 tarihinde yüklenecek, 15 Şubat 2024 tarihine kadar kullanılabilecek ve kullanılmayan Bankkart Liralar 16 Şubat 2024 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilecektir.