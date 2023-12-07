Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank’tan Ortak Kampanya… 100 Bin Lira Anında Hesaplara Yatırılıyor

Milyonlarca kişi için müjdeli haber Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank’tan geldi! 4 banka birleşti, ortak ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurularında bu 4 bankadan anında kabul yanıtı alıyor. Ziraat, Vakıf, Halkbank ve Şekerbank ortak kredi kampanyasının tüm detayları haberimizin devamında sizlerle…
Acil nakit ihtiyacı içerisinde bulunan vatandaşlara Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank’tan müjdeli haber geldi! Anında 100.000 TL hesaplara yatırılıyor! Başvurular dakikalar içerisinde sonuçlanıyor. Üstelik düşük faiz ve uygun vade seçeneği sunuluyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank birleşerek yeni ihtiyaç kredisi paketini duyurdu. 4 Banka tarafından yapılan ortak duyuru ile 100 bin liraya kadar anında nakit ihtiyaç kredisi sunuluyor.
4 BANKADAN ORTAK KREDİ KAMPANYASI
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank tarafından sunulan 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranı 3,87 olarak belirlendi. Üstelik bankadan bankaya değişkenlik göstermekle birlikte 3 ay erteleme imkanı da sunuluyor. Öte yandan 36 aya kadar vade seçeneği bulunuyor.
Devlet destekli borç kapatma kredisi olarak sunulan kredi kampanyalarına başvurular bugün itibariyle başladı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapanların başvurusu dakikalar içerisinde onaylanacak.
Kredi başvuruları,Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank mobil veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yahut bankaların şubelerine bizzat müracaat ile gerçekleştiriliyor. Başvular dakikalar içerisinde incelendikten sonra tarafınıza ret veya kabul yanıtı veriliyor.
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