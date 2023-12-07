Garanti BBVA, Akbank ve Halkbank’tan 50 bin TL’ye Kadar Düşük Faizle Kredi! Her Başvuru Onaylanıyor

Milyonlarca borçlu vatandaş ve acil nakit ihtiyacı bulunanlar bankaların ihtiyaç kredisi paketlerini araştırmaya devam ediyor. Son dakika müjdesi ise Garanti BBVA, Akbank ve Halkbank’tan geldi. Üç banka tarafından duyurulan kampanya ile 50.000 TL’ye kadar düşük faizle vatandaşa ihtiyaç kredisi kullandırılacağı açıklandı. Son dakika müjdesinin tüm detayları ve kredi başvuru süreçleri haberimizde sizlerle…

Son dönemde artan acil nakit ihtiyaçlarını gidermek için bankalara müracaat eden ve ihtiyaç kredisi başvuruları reddedilen binlerce vatandaş bulunuyor. Borçlu ve acil nakit ihtiyacı içerisinde olan vatandaşlara Garanti BBVA, Akbank ve Halkbank’tan müjde verildi. 50.000 TL’ye kadar anında, düşük faizle ihtiyaç kredisi kullandırılacağı açıklandı. Nakit sıkışıklığını aşmak isteyen vatandaşlara ilaç gibi gelecek kredi kampanyasının detayları da paylaşıldı.

DÜŞÜK FAİZLE KREDİ İMKANI

Son aylarda Merkez Bankası’ndan peş peşe gelen politika faiz artırım kararları sonrası faiz oranları %40’ları gördü. Hal böyle olunca bankaların krediler için uyguladığı faiz oranları da fırladı. Bunun sonucu olarak vatandaş yüksek faizle borçlanmaya sıcak bakmıyor. Ancak bazı durumlarda bankaların yüksek faiz oranlarına rağmen kredi başvuruları olumsuz sonuçlanıyor. İşte bu noktada Garanti BBVA, Akbank ve Halkbank, 50.000 Tl’ye kadar düşük faizle kredi verileceğini duyurdu.

36 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ

İhtiyaç kredilerinde vade seçeneği 36 aya kadar sunuluyor. BDKK tarafından getirilen sınırlama gereğince Garanti BBVA, Akbank ve Halkbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabilecek.

GARANTİ BBVA’DAN 50 BİN TL’YE KADAR KREDİ

Garanti BBVA Bankası, yüzde 3,70 oranıyla 36 aya kadar vade seçenekli olarak 50 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu çerçevede Garanti BBVA’dan 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaş, aylık 2.948 TL taksitle krediyi kullanabiliyor.

AKBANK 50 BİN TL KREDİ FIRSATI

Akbank’ta Garanti bankası gibi düşük faizle kredi kullandırıyor. Yine aynı şekilde 36 aya kadar vade seçeneğiyle sunulan 50 bin TL kredi kullanan vatandaş, aylık 3.074 TL taksitle krediyi kullanabiliyor.

HALKBANK 50 BİN TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Halkbank, aylık 3,84 faiz oranıyla 50.000 TL’ye kadar kredi veriyor. Halkbank’tan 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaş aylık 3.019 TL taksitle geri ödemelerini gerçekleştirebiliyor.