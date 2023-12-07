SSK Bağkur Emekli Sandığı Emeklilerine 1 Maaş İkramiye Müjdesi! O Banka Veriyor.

4A 4B 4C ve SSK, Bağkur, Memur emeklisi milyonlarca emekliye, 1 maaş ikramiye müjdesi verildi. O banka, SSK, Bağkur ve Emekli sandığından emekli olan müşterilere özel 1 maaş tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Emekliler ayrıca faizsiz kredi fırsatından da yararlanabiliyor. Detaylar haberimizde sizlerle…

2023 yılı bitmeden emeklilere yönelik müjdelere bir yenisi daha eklendi. QNB Finansbank, Aralık ayında başvuru yapan ve şartları taşıyan emekli müşterilerine hem bir maaş tutarında promosyon ödemesi, hem de faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı. Son dönemde artan ekonomik baskılar nedeniyle en çok geçim sıkıntısı yaşayan kesim emekliler oluyor. İşte bu noktada QNB Finansbank’tan emeklilere yönelik dev kampanyanın detayları duyuruldu.

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Emekliler 2024 yılına girmeden önce başvuru yaparak yeni yıl öncesi bir maaş ikramiyeyi ceplerine koyabilecekler. Ayrıca 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı da sunulacak.

QNB FİNANSBANK’TAN EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ

4A 4B 4C SSK BAĞKUR memur emeklisi milyonlarca emekliye müjde! Emeklilere yeni ikramiye ve emekliye faizsiz kredi müjdesi duyuruldu.

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca emekliye büyük bir fırsat sunuldu. İlk kez müşterisi olan emeklilere yönelik olarak QNB Finansbank faizsiz kredi ve taksitli naksit avans müjdesi verdi. Banka 100.000 TL sıfır faizli kredi ve 50 bin TL faizsiz taksitli nakit avans verecek.

QNB’DEN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

QNB Finansbank faizsiz kredi desteğinin yanı sıra emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere, 3 yıl boyunca müşterisi kalma sözü vermeleri halinde 9.500 TL’ye kadar nakit promosyon ödülü verecek. En düşük emekli aylığının 7.500 TL olduğu bu dönemde QNB tarafından sunulan promosyon kampanyası emekliye 1 maaş ikramiye olarak düşünülüyor.