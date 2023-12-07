Halkbank’tan Aylık 4978 TL Taksitle 75 Bin TL’ye Kadar Emekli İhtiyaç Kredisi!

Milyonlarca emekli, son dönemde artan enflasyon ve faiz baskısı neticesinde ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. Emekliler, bankaların ihtiyaç kredilerine de sıklıkla başvuruyor ancak çoğu kez ret yanıtı alıyor. İşte son dakika müjdesi Halkbank’tan geldi. Halkbank, aylık 4.978 TL taksitle 75.000 TL’ye kadar nakit kredi müjdesini duyurdu. Kredi kampanyasından sadece emekli Halkbank müşterileri yararlanabilecek. Detaylar haberimizde sizlerle…

SSK, Bağkur ve Memur emeklileri için Halkbank’tan iç rahatlatacak kampanya açıklaması geldi. Halkbank, emekli müşterilerine özel olarak duyurduğu kredi kampanyası ile aylık 4.978 TL taksitle 75 bin TL nakit ödeme yapıyor. Son dönemde daralan iç piyasa, artan faiz oranları ve yükselişini sürdüren enflasyon nedeniyle ekonomik olarak zor bir süreçten geçen emeklilere adeta can suyu olacak Halkbank ihtiyaç kredileri için yoğun talep bulunuyor. Emekliler, Halkbank’a bireysel ihtiyaç kredi başvurusu yaparak 75.000 TL’ye kadar anında nakit ödeme alabiliyor.

Emekliler, acil nakit ihtiyaçlarını Halkbank aracılığıyla giderebiliyor.Halkbank tarafından son dakika olarak duyurulan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasında düşük faizler, uzun vade seçenekleri ve cazip avantajlar bir arada bulunuyor. Peki Halkbank’tan kimler 75.000 TL’ye kadar kredi çekebilir? Şartlar nelerdir? Halkbank 75.000 TL emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

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HALKBANK’TAN EMEKLİYE 75 BİN TL KREDİ FIRSATI

Türkiye’nin önde gelen kamu bankaları arasında yer alan ve milyonlarca emekli müşterisi bulunan Halkbank, emekli müşterilerine özel olarak yeni kredi kampanyasıyla alkış toplamayı başardı. Emekli aylığını Halkbank’tan alan banka müşterileri, daha düşük faiz ve maliyet seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Halkbank, emekli müşterilerine 10.000 TL – 75.000 TL arasında nakit kredi desteği sunuyor. Faiz oranları emeklinin kredi notu, gelir durumu ve vade seçeneğine göre değişkenlik gösteriyor. Emekli aylığını başka bankadan Halkbank’a taşıyan emekliler ise düşük faizli emekli ihtiyaç kredi kampanyasının yanı sıra 7.500 TL’ye kadar karşılıksız, geri ödemesiz promosyon ödemesinin de sahibi olabilecek.

Aylık 4.978 TL taksitle 75.000 TL’ye kadar 36-48 ay vade seçenekli emekli ihtiyaç kredisi başvuruları Halkbank’ta başladı! Halkbank İnternet veya Mobil Bankacılık uygulamaları üzerinden, SMS bankacılığı ile ya da Halkbank şubelerine müracaat ederek emekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Detaylı bilgi Halkbank’ın internet adresinde yer almaktadır.