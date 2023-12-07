İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta

Gidion’un Düğümü AKM Tiyatro Salonunda
Johnna Adams’ın 2012’de yazdığı, Amerika Eleştirmenler Birliğince en beğenilen oyun seçilen ‘Gidion’un Düğümü’, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu ile 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), Tiyatro Salonunda seyirci karşısına çıkıyor. Çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstülendiği yapımda, Corryn karakterine Meltem Baytok, Heather karakterine Ebru Nil Aydın hayat veriyor. Yapımın dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Mahir Köksal ve müzikleri ise Can Atilla imzası taşıyor.
Don Kişot’un Yeni Maceraları Kozyatağı Kültür Merkezinde
Tarıq Ali’nin yazdığı, Çınar Tuncer’in çevirdiği ve M. Nurullah Tuncer’in de yönettiği Don Kişot’un Yeni Maceraları bu hafta Kozyatağı Kültür Merkezinde seyirci ile buluşuyor. Yaklaşık 95 dakika süren ve kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunun dekor tasarımında Behlüldane Tor, kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunurken, oyun müziklerini Deniz Gürzumar ve Cihan Ayhan, dramaturgisini Günay Ertekin, yönetmen yardımcılığını Mine Tüfekçioğlu, koreografiyi ise Evrim Akyay üstlendi. Don Kişot ile Sancho Panza’yı, yük hayvanları Rocinante ve Katırı 21. yüzyılda gördüğümüz bu keyifli oyun, Kozyatağı Kültür Merkezinde izleyici karşısında olacak.
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