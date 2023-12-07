81 ile uyarı kar geliyor! Türkiye bu akşam yeni yağışlı havanın etkisine girecek

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın itibariyle Türkiye’yi uyardı. Şiddetli yağışların geleceğini duyuran Meteoroloji vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı!

Son dakika Türkiye yağışlı havanın etkisini giriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu akşam yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Yarın yağışların daha da kuvvetleneceğini açıklayan MGM, kar yağacağını duyurdu!

İLGİLİ HABER Evdeki Temizlik Robotunuz Casus Olabilir mi?

Soğuk havanın etkisi yarın!

Bu akşam gelecek yeni yağışlı havanın, 8 Aralık cuma günü soğuk havanın etkisine gireceğini açıklayan MGM, Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Ilgaz ve Erciyes’e yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışlar geliyor!

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini uyararak şiddetli yağmura karşı uyardı. 8 Aralık cuma günü kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkat etmesi gerektiği açıklandı.

Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin dikkat!

MGM’den yarın şiddetli yağmura karşı su baskını riskine dikkat çekti. Yoğun yağış alacak Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin için su baskınına dikkat denildi.

Ankaralılar dikkat! Kar geliyor!

Ankara en soğuk geçecek iller arasında yer aldı. Ankara’da hava durumu 8 Aralık cuma ve 9 Aralık cumartesi yağmur çok kuvvetli yağacak. Özellikle başta Elmadağ olmak üzere cumartesi günü Ankara’ya kar geliyor. Yeni yağışlı havadan etkilenecek o il Ankara oldu.

İzmir dikkat! Kuvvetli yağmur var!

Meteroloji Genel Müdürlüğü uyardığı bir başka il de İzmir! İzmir’de 8 Aralık cuma günü kuvvetli yağmur görülecek.

İstanbullular dikkat! Yağış var!

İstanbul’da yarın kuvvetli yağmur görülecek. 8 Aralık cuma günü en çok yağmur alacak iller arasında İstanbul yer alıyor.

İstanbul valiliği uyardı!

İstanbul Valiliği vatandaşları fırtına nedeniyle uyardı. Marmara’da rüzgarın 8 Aralık cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 km fırtına şeklinde eseceği yahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisi kaybetmesi beklenmektedir açıklaması yapıldı. İstanbullulara 8 Aralık 05:00 ile 8 Aralık 19:00 arasında dikkatli olun uyarısı yapıldı.

Türkiye’de yağışlar etkili olacak!

Batıda, Kuzeyd ve doğuda yüksek basınç merkezi en üst seviyede. Alçak basın yağışlı hava bloke oluyor ve Türkiye bu akşam itibariyle sürekli yağış alacak.