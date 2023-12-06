SSK Bağkur ve Emekli Sandığından Emeklilere 25000 TL Ödeme! Tek Şart Başvuru Yapmak

Milyonlarca emekli, bankaların promosyon kampanyalarını sıklıkla araştırıyor. Özel bankalar arasında emekli müşteri “kapma” rekabetiyle başlayan promosyon yarışı da hızlanmış durumda. Son kampanya duyurusu Akbank’tan geldi. Akbank, milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine 25.000 Tl’ye kadar nakit ve ödül içerikli promosyon kampanyasını duyurdu. Kimler Akbank’tan 25.000 TL ödeme alabilir? Akbank’tan emeklilere promosyon müjdesinin tüm detayları haberimizde sizlerle…

Milyonlarca emekli, 2023 yılı bitmeden yeni emekli maaş promosyonu kampanyalarından faydalanmak için araştırmalara başladı. Bankalar, yıl bitmeden önce promosyon kampanyalarında güncelleme yaparak tutarı bir hayli yükseltiyor. Akbank, son dakika duyurusuyla SSK, Bağkur ve Memur emeklileri için yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Milyonlarca emekli Akbank’tan 25000 TL’ye kadar nakit ve hediye ödüllü promosyon kampanyalarından yararlanabilecek.

AKBANK’TAN EMEKLİLERE 25 BİN TL PROMOSYON KAMPANYASI

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Akbank, milyonlarca emekliye çifte fırsat sunmaya devam ediyor. Emekli müşteriler, emekli aylıklarını Akbank’a taşıyarak promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Ayrıca Akbank Axess kredi kartı avantajlarından faydalanarak verecekleri iki otomatik fatura ödeme talimatına ve başka emeklileri de Akbank’a taşımaları halinde ek promosyon ödüllerinden ve nakit ödeme müjdesinden yararlanabiliyorlar.

Akbank’ın emekliler için hazırladığı promosyon kampanyasında tutar 25.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Emeklilerin maaş promosyonu ödemesi olarak ne kadar para alabileceklerini de Akbank belirledi. Emekli maaşı 7.500 TL olanlara 7.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlara 15.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 25.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredilerinde de emekliler için uygun, düşük faiz uygulaması başlatıldı. Emekli aylığını taşıyarak emekli promosyon kampanyasından yararlanan Akbanklılar, kullanacakları ihtiyaç kredisinde de düşük faiz imkanından faydalanabiliyor.