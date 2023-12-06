Sosyal Yardım Ödemelerine Artış Müjdesi! Yeni Maaşlar Belli Oldu

Yılın bitimine ve yeni yıla girmemize sayılı günler kala sosyal yardım ödemelerine son dakika zam müjdesi verildi. Yeni yılla birlikte, emekli maaşları, asgari ücret ve memur maaşlarının yanı sıra sosyal destek ödemesi alan vatandaşlara yapılan ödemeler de zamlanacak. Böylece evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, SED ödemesi, Aile Destek Ödemesi alan vatandaşlar da bu ödemeleri zamlı olarak, daha yüksek tutarda alacak! Yeni maaşlar belli oldu. Sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranları ve yeni ödeme tutarları haberimizde sizlerle…

Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi verildi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları merak edilirken bir yandan sosyal yardım ödemesi alan muhtaç durumdaki vatandaşlar da unutulmadı. Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler tarafından verilen sosyal destek ödemelerine zam müjdesi geldi! Böylece 65 yaş aylığından, evde engelli bakım maaşına, engelli maaşından sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerine kadar pek çok kalemde verilen sosyal destek ödemelerinde tutarlar artış göstermiş oldu. Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Engelli aylığı ne kadar olacak? Yeni maaş tutarları netleşti!

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM MÜJDESİ

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Binlerce vatandaş, sosyal yardım alarak geçimini sağlayabiliyor. 2023 yılı içerisinde de geçmişten bugüne ve yeni nitelikte pek çok sosyal yardım başvurusu sonuçlandırılarak muhtaç durumda olan hak sahiplerine pek çok kalemde sosyal destek ödemeleri gerçekleştirildi. Yeni yılda da sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sosyal destek ödemeleri artarak devam edecek. Bu noktada engelliler, yaşlılar, hastalar ve engelli yakını bulunup yakınının bakımını üstlenen vatandaşlar merakla yeni maaş tutarlarını araştırıyordu.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM MÜJDESİ

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45’lik orana göre 3 bin 405 liraya çıkıyor. Bu tutar Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde engelli ve bakıma muhtaç durumda olan yakınının bakımını üstlenen vatandaşalr için sunulan aylık 5.097 TL tutarındaki evde bakım maaşına yılın ikinci yarısındaki ilk 5 aylık enflasyon oranı olan yüzde 45 oranı uygulanırsa rakam 7.391 TL’ye yükseliyor. Ancak Ocak ayında verilecek asgari ücretle değişen hane içi kişi başı gelir sınırı da önem arz edecek. Yeni evde bakım maaşına en az yüzde 45 ila 60 arasında zam yapılması bekleniyor.

Aynı şekilde engellilik oranına göre maaş alan vatandaşlara da yüzde 45-60 arasında zam yapılarak engelli aylıklarının ylık bin 874 liradan 2 bin 718 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 77 liraya yükselmesi bekleniyor.