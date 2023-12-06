SGK’dan Toplu Para Ödemesi! Başvuru Yapan 35274 TL Ödeme Alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. SGK tarafından vatandaşlara yönelik pek çok destek ödemesi yapılıyordu. Halihazırda SGK kaydı bulunan ve toplumun çalışan kesimini oluşturan vatandaşlar bu ödemelerden yararlanıyor. Öte yandan emekliler için de pek çok kalemde SGK ödemesi yapılıyor. SGK son dakika duyurdu. 35.274 TL’ye kadar toplu ödeme alabilirsiniz. Peki nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizde sizlerle…
SGK tarafından vatandaşlara yönelik, toplumun pek çok kesimine hitap eden sosyal destek ödemeleri gündeme geliyor. SGK, son yaptığı duyuru ile hak sahibi vatandaşlara 35.274 TL’ye kadar toplu para ödemesi alabileceklerini hatırlattı. SGK mevzuatı içerisinde, sigortalı çalışanların alabileceği türden pek çok ödeme bulunuyor. Pek çok vatandaş ve sigortalı çalışan başvuru yapmayıp SGK’dan bu ödemeleri almıyor ve hak kaybına uğruyor. Ancak SGK, 2023 yılında başvuru yapanlara 35.274 TL’ye kadar nakit para ödemesi yapıyor. Peki kimler bu ödemelerden hangi şartlarla yararlanabilecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yılı içerisinde de çalışan vatandaşlara yönelik pek çok sosyal yardım ve destek ödemesini gündemine almış durumda. 1 yıllık süreçte en az 90 gün sigortalı olan çalışanlar, destek ödemelerinden yararlanabiliyor. Asgari ücret zammı ve 2024 Ocak ayında gelecek zamlarla birlikte SGK tarafından yapılacak destek ödemelerinde de artış yaşanacak. Ancak yıl bitmeden başvuru yapanlara 35.274 TL’ye kadar nakit destek ödemesi verileceği bilgisi aktarıldı.
ÇALIŞAN ANNELERE DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ
Brüt ücret: 13.414,50 TL
İş göremezlik ödeneği: 33.387,20 TL
Brüt ücret: 13.500 TL
İş göremezlik ödeneği: 33.600,00 TL
Brüt ücret: 14.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 34.844,44 TL
Brüt ücret: 15.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 37.333,33 TL
Brüt ücret: 16.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 39.822,22 TL
Brüt ücret: 17.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 42.311,11 TL
Brüt ücret: 18.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 44.800,00 TL
Brüt ücret: 19.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 47.288,89 TL
Brüt ücret: 20.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 49.777,78 TL
Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL
Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL
SON 1 YIL İÇERİSİNDEKİ SİGORTALILIK DURUMU ESAS ALINIYOR
Çalışanlar için ödenen SGK desteklerinde son 1 yıllık aktif dönem içerisindeki sigortalılık durumu esas alınıyor. Asgari ücretli sigortalının alacağı ödenek, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden ve son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı olması durumunda, asgari ücretin 2 katından fazla olamıyor.
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