Milyonlarca vatandaşa müjde! Son dakika Hayat Pahalılığı Tazminatı 45 bin TL verilecek

Son dakika vatandaşlara 45 bin TL Hayat Pahalılığı tazminatı geliyor. BDDK’nın İstanbul’daki uzmanlarına 45 bin TL’ye kadar tazminat ödemesini öngeren madde torba kanun teklifinden çıkarılacak. Özellikle CHP lideri Özgür Özel’in derhal çıkarın dediği madde yasadan çıkartıldı. Ancak vatanaşlara daha güzel bir haber geldi. Yasa tüm memurları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden “ücret eşitsizliği ortaya çıkar” eleştirileri daha iyi bir şeye sebep oldu.
Asgari Ücret, memur ve emekli zammı derken 400 memura ödenecek ödeme gündeme bomba gibi düşmüştü. 86 maddeli torba yasada teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde anlaşmazlık çıkmıştı. Ak Parti önergesi ile gelen teklife başta CHP lideri olmak üzere herkes karşı çıkmıştı. BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesi yönelik madde eklenmişti. Kendi personeli için eşitliği zedeleyen bir karar olarak görenler duruma tepki göstermişti. Şimdi 45 bin TL hayat pahalılığı tazminatı geliyor.
Torba kanuna eklenen madde ile Ankara’dan İstanbul’a taşınan BDDK çalışanları 2023 yılında 35 bin TL, 2024 yılında 45 bin TL ek tazminat ödenebilmesi öngörülen yasa ücret eşitsizliği nedenniyle değişiyor.
Ak Parti torba teklifi geri çekti!
Ak Parti torba teklifi genel kurul görüşmelerinde geri çekti. Yeni bir düzenleme ile tüm memurları kapsayacak ve ilgili kurum personeline, ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verilecek yeniden düzenlenme kararı alındı.
Memurlara 45 bin TL Hayat Pahalılığı Tazminatı geliyor!
İlk olarak memurlara verilecek ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi 35 bin TL ile 45 bin TL arasında değişecek. 2024 yılında 45 bin TL Hayat Pahalılığı tazminatı geliyor.
Memurlar sonrası çalışanlar, Asgari ücretliler ve emekliler için hayat pahalılığı tazminatı bir kez daha görüşelecek.
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