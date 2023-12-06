Meral Akşener’den Asgari Ücret açıklaması! “Ocak’ta 17.000 TL temmuz ayı için 20.500 TL”

İyi Parti lideri Meral Akşener’den son dakika Asgari Ücret açıklaması. Meral Akşener partisinin TBMM’deki grubunda konuştu. Meral Akşener Asgari Ücretle ilgili açıklama yaptı. Meral Akşener Asgari Ücret için “İYİ Parti olarak asgari ücret talebimiz, Ocak 2024’te 17.000 TL, temmuz ayı için 20.500 TL’dir.” açıklaması yaptı!

Meral Akşener’den Asgari Ücret açıklaması!

İyi parti olarak hesabımızı yaptık diyen Akşener “Öncelikle biz; Asgari ücretin, Ocak ve Temmuz aylarında; yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken de; mevcut asgari ücretin değil; Türk-İş’in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz.

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Çünkü bize göre; milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez. Ayrıca iktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak; asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç, ortaya çıkarmıyor.

O nedenle, asgari ücret; manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde; gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir. Bunun için de; genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki, geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır.

Bu çerçevede; İYİ Parti olarak, biz de; kendi hesabımızı yaptık: Öncelikle biz asgari ücretin, Ocak ve Temmuz aylarında; yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız.

Asgari ücret tespit edilirken de; mevcut asgari ücretin değil; Türk-İş’in, açlık sınırının, baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre; milletimiz için, açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca iktidarın, manşet enflasyon hedefini esas almak; asgari ücret tespitinde, milletimizin lehine bir sonuç, ortaya çıkarmıyor.

O nedenle, asgari ücret; manşet enflasyon hedefiyle, uyumlu olacak biçimde; gıda enflasyonu, esas alınarak belirlenmelidir. Bunun için de; genel enflasyonla, gıda enflasyonu arasındaki, geçmiş yıllardaki ilişkiyi, dikkate almak yeterli olacaktır.

Son olarak sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez. Çalışanlarımıza, hiç olmazsa; büyüme oranı seviyesinde, bir refah payı da, mutlaka verilmelidir.

Ez-cümle; iktidarın, yüzde 36’lık enflasyon hedefiyle uyumlu, gıda enflasyon tahmini; açlık sınırı tahminimiz ve yüzde 4’lük, asgari bir refah artışını esas aldığımızda; İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten; makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için, 17 bin lira; Temmuz ayı için ise, 20 bin 500 liradır.

-Ancak iktidarın müthiş öngörü yeteneğini de, hesaba kattığımızda; yılın ilk yarısındaki enflasyonun; bu arkadaşların hedeflediği oranın, üzerinde gerçekleşmesi durumunda; oluşacak refah kaybı da temmuz ayında öngörülen, asgari ücret miktarına, mutlaka ilave edilmelidir” diye konuştu.