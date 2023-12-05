Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları Yükseldi! 100 Bin TL’si olan Ne Kadar Kazanıyor?

Son dönemde Merkez Bankası cephesinden gelen faiz artırım kararları sonrası politi faizi yüzde 40’ları gördü. Bankalar da bir yandan kredi faizlerini artırırken bir yandan da mevduata verdikleri faiz oranlarında hızla yükselişe geçti. Vakıfbank, 100 bin TL mevduatı bulunan mudilere ne kadar ödeme yapıyor? 100.000 TL’si olan vatandaşın Vakıfbank’tan alacağı mevduat faizi ne kadar? Detaylar haberimizde sizlerle…
Vakıfbank 32 günlük mevduat faiz oranlarını açıkladı. Merkez Bankası’ndan gelen peş peşe faiz artırımları sonrası bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları da hayli yükseldi. son PPK toplantısı ile TCMB politika faiz oranı yüzde 35 seviyesinden 500 baz puanlık artışla 40 seviyesine yükseltilmişti. Yapılan bu güncelleme sonrasında bankaların kredi ve mevduat faiz oranı rakamları da tırmanışa geçti.
VAKIFBANK 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vakıfbank 32 günlük mevduat faiz oranlarının aylık getirisi 3.164 TL olarak açıklandı. Ayrıca 250 bin TL mevduatı bulunan hak sahiplerine Vakıfbank’ın mevduat faiz tutarı 7.912,33 TL olacak. 500 bin liranın 32 günlük getirisi için de rakamlar güncellenirken bu tutarın aylık faiz getirisi ise 15 bin 824 TL olarak gerçekleşecek.
Vadeli hesaplardan vadesinden önce kısmen veya tamamen iade talebinde bulunulması ve Bankanın bu talebi kabul etmesi hâlinde, hesaba vadesiz faiz oranı uygulanarak ödeme yapılır.
Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınız; vade bitiminde aksine bir talimat vermediğiniz sürece, aynı vade süresi ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı ile yenilenir.
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