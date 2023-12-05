Bitcoin 44 bin doları aştı! BTC Boğa dönemi mi başladı

Son dakika Bitcoin 44 bin doları aştı! BTC, 44 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin’de boğa sezonu mu başladı.
Kripto para piyasasının en büyüğü Bitcoin hareketlendi. 19 ayın zirvesini gören Bitcoin akşam saatlerinde 44 bin Dolara yükseldi.
19 ayın zirvesini dün gören Bitcoin durmuyor. 1 Bitcoin 44 bin dolar seviyesine çıktı. Bitcoin için merakla beklenen Boğa sezonu mu başlıyor?
Kripto para birimi Bitcoin son artışıyla birlikte 7 günde yüzde 15’i aştı. Ekimden bu yana yüzde 50 artan Bitcoin, geçen sene bu zamanalardan %300 yükseldi.
Bitcoin fiyatı
5 Aralık 2023 Bir yıl önce: 16.960 dolar
Şimdi: 44.000$
Bitcoin neden yükseldi? Boğa sezonu mu başladı?
MitcoStrategy’nin piyasadan yaklaşık 600 milyon dolar değerinde Bitcoin satın almasıyla birlikte Bitcoin’de yükselme başladı ve durmuyor. Bitcoin varlıklarını 6 milyar doların üzerine çıkaran MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımı piyasa olan güveni gösterdi.
Bitcoin’de beklennen Boğa sezonu da başlamış olabileceği aktarılıyor.
1 Bitcoin kaç tl = 1 milyon 271 bin TL
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