Garanti Bankası Emekli promosyon ücretini Aralık ayında güncelledi

Garanti BBVA, yeni yıla girmeden önce emekliler için Aralık ayı müjdesini duyurdu. Garanti BBVA’dan, SSK, Bağkur ve Memur emeklilerine ayrım yapmaksızın 7.500 TL tutarında promosyon tutarını açıkladı. Son dönemde bankalardan peş peşe gelen promosyon kampanyalarına yeni zam müjdesi geldi. Garanti BBVA, emeklilere karşılıksız 7.500 TL tutarında ödeme müjdesi verildi. Detaylar haberimizde sizlerle…

Garanti BBVA, emekli müşterileri için Aralık ayı promosyon kampanyası müjdesini duyurdu. Kamu bankaları ve özel bankalar, son dönemde artan promosyon kampanyalarına, Garanti BBVA’dan bir yenisi daha eklendi. Emekliler, müşteri olarak Garanti BBVA’ya emekli aylığını taşıdığında promosyon ücretlerini yeni kampanya üzerinden yüksek tutarda alabilecekler.

GARANTİ BBVA ARALIK AYI PROMOSYON KAMPANYASINI DUYURDU

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Garanti BBVA, emekli müşterilerine özel bir dizi promosyon kampanyası sunarak, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine büyük avantajlar sağlıyor. 1 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, emeklilere nakit promosyonun yanı sıra bonus ve kredi imkanları da sunuyor.

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’ya taşımanın tam zamanı! Emekli maaşınızı bankamızdan alarak 7.500 TL’ye varan nakit promosyonun sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile yapacağınız 500 TL’lik harcamalara 1.000 TL bonus kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Garanti BBVA’dan AÇIKLAMA GELDİ

“Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden müşterimiz olup, emekli maaş taşıma talimatını veren emeklilerimize özel bir teklifimiz var. 500 TL ve üzeri harcamalarınıza tam 1.500 TL ek bonus kazanabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için mobil uygulamamız üzerinden işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.”

Emekliler ek ödemelerle Garanti Bankasıdan 9000 TL ödeme alabilir.