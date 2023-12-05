5 Farklı senaryo 2024 Asgari Ücret kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Milyonlarca asgari ücretli merakla 2024 yılı asgari ücret tutarını araştırıyor. Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Son dakika bilgisi geldi. Kulislerde 2024 yılı asgari ücretin tutarı konuşulmaya başlandı. Ülkemizde asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli karar duyuruldu. Asgari ücrete yapılacak zam tutarı ve oranı netleşti. Detaylar haberimizde sizlerle…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 hafta içerisinde yapılacak. Kulislerde asgari ücretin 2024 yılı rakamları konuşulmaya başlandı. Ak Parti kulisleri son günlerde yeni düzenlemeler ve yeni yıl öncesi önemli gelişmelerle yoğun şekilde konuşuluyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu da yanıtını buluyor.

AK Parti kurmayları, asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtiyor. Kurmayların dilindeki rakam 16 bin lira. Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.

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Asgari Ücrete İşveren Desteği Ayarı

Asgari ücrette devlet işverene 500 liralık destek sağlıyor. 2024 yılında bu desteğin sürmesi için işveren tarafının talebi olduğu biliniyor. Hükümet ise bu konuya ilişkin bir karar vermiş değil.

2024 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Mevcut Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde maaş 3 bin 990 lira artacak ve 15 bin 392 lira olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artacak ve 15 bin 962 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde ise asgari ücret 17 bin 103 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücret yüzde 55 zam gelirse 17 bin 673 lira 10 kuruş, yüzde 60 zam gelirse ise 18 bin 243 lira 20 kuruş lira olacak.