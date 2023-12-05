Destek ödemesi alan vatandaşlar dikkat! Aile Destek ödemeniz teslim edilmiştir ne demek?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir soru da Aile DEstek ödemeniz teslim edilmiştir yazısının ne anlama geldiği.
Aile Destek ödemeniz teslim edilmiştir ne demek?
e-Devlet üzerinden aile Destek ödemesi alan vatandaşlar bugün farklı bir yazıyla karşılaştı. E-devlet üzerinden destek ödemelerine bakan vatandaşlar “Aile Destek ödemeniz teslim edilmiştir” yazısıyla karşılaştı. Ancak hesaplara para geçmedi. Peki Aile Destek ödemeniz teslim edilmiştir ne demek? Hesaplarda neden o yazı yazıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aile destek ödemesi alanlar ödemeniz teslim edilmiştir yazısını gördü. Normalde ödemeniz hazırdır yazısı yazması gerekiyordu. Hesabına para geçmeden ödeme teslim edilmiştir yazısını gören vatandaşlar haliyle korktu. Özellikle iptal mi edildi bu ay para gelmeyecek mi gibi sorularla vatandaşlar korktu.
Son dakika açıklama geldi!
Yetkililerden aldığımız bilgiye göre ödemelerin iptal edilmesi söz konusu değil. Paraların bu ay yatmama durumu da yok. Yetkililerin söylediği Aile Destek ödemelerinden herhangi birini alıyorsanız 5 Aralık tarihinden 10 Aralık tarihine kadar ödemeniz hesaba teslim edilmiştir yazısı çıkabilir. Paranın PTT veya ödeme kanalına gönderildiği, PTT yada ödeme alma kanalınız paraları sizlere 1 2 3 4 yada 5 gün içerisinde teslim eder anlamına geliyor.
Aile destek ödemelerindan faydalanan vatandaşlar 10 Aralığa kadar hesaplarında parayı görecekler.
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