Ziraat Bankası Müşterilerine 1.000 TL Para İadesi Verecek!

En çok işlem gerçekleştirilen kamu bankalarından olan Ziraat Bankası müşterilerine para iadesi vereceğini duyurdu. Ziraat bankası hesabı olan tüm banklara sahiplerinin başvurması halinde ödemeden faydalanabileceği bildirildi.

Ziraat bankası müşterilerinin yararlanabileceği para iadesi kampanyası 1 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Ülkemizin en çok işlem yapılan bankalarından Ziraat Bankası müşterilerine 31 Aralık tarihine kadar bu kampanyadan yararlanabileceklerini duyurdu. Ziraat Bankası 1.000 TL para iadesi nasıl alınır? Başvuru şartlarına ve detaylı bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Müşterilerine 1.000 TL Nakit Vermeye Başladı!

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Ziraat Bankasında kartı bulunan tüm vatandaşların başvurabileceği 1.000 TL para iadesi kampanyası 1 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Müşterilere yönelik gerçekleştirilen duyuruda 31 Aralık tarihine kadar ve başvuru koşullarını sağlayan müşterilere 1.000 TL’ye kadar para iadesi yapılacağı belirtildi.

Vestel mağaza ya da internet adresi üzerinden Ziraat Bankkart kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile tek seferde gerçekleştirilecek 10 bin TL ve üzeri peşin veya taksitli harcamalarınıza 1.000 TL bankkart lira para iadesi verilmektedir.

Kampanya 13 Kasım – 31 Aralık Tarihine Kadar Geçerli! Bu Tarihi Kaçırmayın

Ziraat Bankası 1.000 TL para iade kampanyası 13 Kasım 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya için başvuruda bulunmak için Bankkart mobil uygulamasını kullanabilir ya da SMS yoluyla da katılımınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kısa mesaj başvuru yöntemini tercih etmeniz durumunda Ziraat Bankasına kayıtlı cep telefonunuz üzerinden VESTEL yazarak 4757’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak için yapacağınız harcamayı POS cihazları üzerinden yapmalısınız.

Belirttiğimiz kampanya şartını sağlayan ve belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunan müşterilere maksimum 1.000 TL para iadesi anında yapılacaktır. Bir müşteri kampanya süresince bu kampanyadan yalnızca 1 kez faydalanma hakkını elinde bulunduracaktır. Katılımlar 31 Aralık tarihinde son bulacak ve aktarılan 1.000 TL para iadenizi bir sonraki alışverişlerinizde nakit olarak kullanabileceksiniz.