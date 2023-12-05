SGK’dan heyecanlandıran açıklama! Borçlanma ile emeklilik duyurusu

SGK son dakika heyecanlandıran açıklama! SGK resmi hesabından yapılan açıklamaya göre borçlanma ile emeklilik açıklaması dikkat çekti!

SGK’dan yapılan açıklamaya göre “Size uygun borçlanma türünü seçerek eksik prim günlerinizi tamamlayabilir, emekli olma hakkından faydalanabilirsiniz” açıklaması yayınlandı. Geleceğiniz için eksik prim günlerinizi tamamlayın, uygun borçlanma türleriyle emekli olma fırsatı yakalayın açıklaması yapan SGK sonrası vatandaşlar borçlanma ile nasıl emekli olabiliriz araştırması yapıyor.

Prim borçlanması nedir?

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Sigortalı çalışanların, emekli olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş gibi unsurlar Emekliliği getiriyor. Prim gün sayısı eksik olanlar, bireysel emekliliği erteleniyor. İşte tam bu noktada prim borçlanması gündeme geliyor. SGK, emeklilik koşullarında eksiklik olanlar için prim borçlanması imkanı sunuyor.

Prim borçlanmasıyla emekli olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kadın ve erkek çalışanlara belirli durumlarda özel olarak tanınan prim borçlanması, meslek gruplarına ve çalışamama durumlarına göre farklılık gösteriyor. Özellikle sigortalı olarak çalışmasını fiilen imkansız olması durumunda prim borçlanma işleminin yapılması mümkün kılınıyor. Prim borçlanmasıyla emekli işlemlerini tamamlayabilir ve bankaya borçlanabiliyorsunuz.

Geriye Dönük 4A 4B ve 4C emeklilik borçlanması nasıl yapılır?

Geriye dönük emeklilik borçlanması SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığı sigorta sistemlerine göre gerekli koşullar sağlandığında emeklilik hayatına geçiş yapılabilir. Geriye dönük borçlanma ile eksik prim günlerinin tamamlanmasıyla emekli olunabilir.

Vatandaşların belirli koşullarını yerine getirmesiyle İŞ kanunu çerçevesinde fiilen çalışamama durumlarında geriye dönük bir dilekçe ile başvuru yaparak prim ödemeleri tamamlanabilir.

Hangi borçlanmalar emeklilik getirir?

1- Sigortalı çalışırken doğum izni alarak işe devam edemeyen kadınlar

2- Askerlik vazifesi için işten ayrılanlar

3- Doktora yada tıpta uzmanlık eğitimi için yurt içi yada dışına giden sigortalı çalışanlar

4- Sigortalı çalışırken tutuklanan ve sonrasında beraat eden kişiler

5- Greve katıldığı için çalışamayan kişiler