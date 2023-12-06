Tarihçi Araştırmacı ve Yazar Mustafa Çelik hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve siyaset bilimci MustafA Çalık’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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