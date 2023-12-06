Tarihçi Araştırmacı ve Yazar Mustafa Çelik hayatını kaybetti

Genel 16 Eylül 2024

Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına geçtiğimiz ay güzel bir sürprizle geri döndü. Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis’in hit şarkısı “Esi Rotas”, Sinan Akçıl’ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumladı. Yeni şarkısı “Üşümesin” ile uzun bir aradan sonra güzel bir çıkış yakalayan Meyra’nın hem tarzında […]