İçimizden biri: Karagümrüklü Salih Dursun

Bunun yanı sıra TSYD Kupası maçlarının da sık sık yapılması taraftarıyım.
Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçları birçok kulüp için şanstır, niketim alt liglerde keşfedilmemiş onlarca “cevher” varken.
Bu arada salı günü oynanan Karagümrük – Derince maçını ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve Karagümrük 5. Tur’a yükseldi.
Maç anında Karagümrük tribünlerinde ilginç bir an da yaşandı.
Maçın 61. dakikasında oyundan çıkan Salih Dursun direkt
tribünlere gitti.
O anları Karagümrüklüler’in sosyal medya hesabı paylaştı.
Paylaşımda Salih Dursun şunları söyledi: “Biz beraber bir
aileyiz, siz olmazsanız bir şeyin tadı yok zaten. Bu duygular, keyif, paradan puldan futbolculuktan dünyadaki işlerden daha önemli. Burada ne kadar mağlubiyet alsakta ne kadar galibiyet alsakta hep buradasınız, beraberiz.” ifadelerini kullandı.
Karagümrük’ü uzun zamandır takip eden, tesis, stad sorununu dile getiren biri olarak, Salih Dursun’un bu tavrı beni mutlu etti.
Bu olay futbolu “güzelleştirenlerin” taraftar olduğunu bir kez daha göstermiş olsun.
Salih Dursun ve Karagümrük taraftarı var olsun.
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