Bursa’da deprem 6 Aralık 2023 son depremler nerede oldu? Bursa depremi şiddeti

Son dakika Bursa’da deprem! Bursa’da 6 Aralık 2023 çarşamba günü bir deprem daha oldu. Bursa’da meydana gelen deprem vatandaşları bir kez daha korkuttu!

Son Dakika Bursa’da deprem!

Son dakika Bursa’da bir deprem daha meydana geldi. Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. 6 Aralık 2023 çarşamba günü Bursa yine sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bursa’da depremin şiddetini 3.1 olarak açıkladı!

6 Aralık 2023 çarşamba son depremler!

Kandilli Rasathanesi 3.1 olarak açıkladığı depremi 3.3 olarak değiştirdi.