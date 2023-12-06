Beşiktaş’ın eski yıldıız Oktay Derelioğlu’na öldüresiye dayak işte o anlar! Sebebi belli oldu

Son dakika Beşiktaş’ın eski yıldızı Oktay Derelioğlu’na tekme tokat dayak. Yıldız golcünün trafikte öldüresiye dövdüler! Oktay Derelioğlu son durumu nasıl? Oktay Derelioğlu’nu kim neden dövdü!

Oktay Derelioğlu’na öldüresiye dayak!

Beşiktaş’ın eski forveti Oktay Derelioğlu ve eşi, trafikte iki kişinin saldırısına uğradı. Kolu çıkan ve vücudunun her yerinden yaralanan Derelioğlu ameliyata alındı

Başak Derelioğlu ve Oktay Derelioğlu’na dayak!

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, İstanbul Kadıköy’de tekme tokat dayak yedi. 5 Aralık salı günü 16.30 sularında yaşanan trafik tartışmasında saldırganlar DErelioğlu ve eşini darp etti!

İşte o anlar!

Araç sıkıştırdın kavgası!

oktay Derelioğlu sürdüğü araç, yolun daralması nedeniyle başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı için diğer araçtakiler Oktay Derelioğlu’nun aracının önünü keserek saldırıda bulundu.

Hem Beşiktaş’ın hem A milli futbol takımımızın unutulmaz ismi Oktay Derelioğlu’na aldığı darbelerle yaralnırken, kolu da çıktı.

Saldırgınlar gözaltında!

Çevredekilerin müdahelesiyle ayrılan kavga sonrası salgırdanlar gözaltına alındı. Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hastaneye kaldırıldı.

Oktay DErelioğlu hastanede ameliyata alınırken, eşi Başak Derelioğlu darp raporu alarak karakolda ifade verdi.

Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu saldırı kamera görüntüleri polis tarafından incelemeye alındı. Derelioğlu’nun ön kapısını açarak saldıranlar saldırımı girişimini gerçekleştiriyor.