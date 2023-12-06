Beşiktaş’ın eski yıldıız Oktay Derelioğlu’na öldüresiye dayak işte o anlar! Sebebi belli oldu

Son dakika Beşiktaş’ın eski yıldızı Oktay Derelioğlu’na tekme tokat dayak. Yıldız golcünün trafikte öldüresiye dövdüler! Oktay Derelioğlu son durumu nasıl? Oktay Derelioğlu’nu kim neden dövdü!
Oktay Derelioğlu’na öldüresiye dayak!
Beşiktaş’ın eski forveti Oktay Derelioğlu ve eşi, trafikte iki kişinin saldırısına uğradı. Kolu çıkan ve vücudunun her yerinden yaralanan Derelioğlu ameliyata alındı
Başak Derelioğlu ve Oktay Derelioğlu’na dayak!
Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, İstanbul Kadıköy’de tekme tokat dayak yedi. 5 Aralık salı günü 16.30 sularında yaşanan trafik tartışmasında saldırganlar DErelioğlu ve eşini darp etti!
İşte o anlar!
Araç sıkıştırdın kavgası!
oktay Derelioğlu sürdüğü araç, yolun daralması nedeniyle başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı için diğer araçtakiler Oktay Derelioğlu’nun aracının önünü keserek saldırıda bulundu.
Hem Beşiktaş’ın hem A milli futbol takımımızın unutulmaz ismi Oktay Derelioğlu’na aldığı darbelerle yaralnırken, kolu da çıktı.
Saldırgınlar gözaltında!
Çevredekilerin müdahelesiyle ayrılan kavga sonrası salgırdanlar gözaltına alındı. Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hastaneye kaldırıldı.
Oktay DErelioğlu hastanede ameliyata alınırken, eşi Başak Derelioğlu darp raporu alarak karakolda ifade verdi.
Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu saldırı kamera görüntüleri polis tarafından incelemeye alındı. Derelioğlu’nun ön kapısını açarak saldıranlar saldırımı girişimini gerçekleştiriyor.
İlgili Haberler
Çanakkale Ezine’ye yakın Tavaklı İskelesi civarında ağaçların ortasında ve denizin kıyısında sanatseverlerin ilgisini çeken bir alan var. Çarşı alanı anlamına gelen Agora, ismini de her şeyin ortasında olmasından dolayı alıyor. Tüm antik yerlerin de tabi: Troya, Asos, Neandria, Tenedos, Behramkale, Kolonai… ( İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa) 20 yıllık geçmişi olan Agora Sanat Köyü’nün kuruluş hikayesini […]
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
EVRENSEL BİLİM KURGU VE FANTASTİK FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 3.kez İstanbul’da gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisi açıklandı. Filiz Dağ’ın başkanlığını üstlendiği Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm […]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Türkiye Orman İşletmeleri işbirliği ile yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçti… İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO), Ege Bölgesi’nde yanan ormanları yeniden yeşillendirmek için örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Çevreye duyarlılığını her fırsatta gösteren IDO, Türkiye Orman İşletmeleri İzmir Ağaçlandırma Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, İzmir’in Karşıyaka Yamanlar ormanlık […]