Fenerbahçe’ye 2 stoper transferi birden! Resmi temaslara başladı

Fenerbahçe’den 2 stoper birden. Sarı Lacıvertli kulüpten stoper hattına resmen transfer hareketi başlıyor.
Sakatlıktan en çok canı yanan kulüp olan Fenerbahçe, stoper transferi için resmi temaslara başladı.
11 Ocak’ta açıklanacak!
Fenerbahçe, 11 Ocak’ta resmi olarak başlayacak ara transfer dönemine kadar yeni stoperlerini kadrosuna katmaya hedefliyor. Transfer dönemi başlamadan transferi bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe iki transferl de bitirmek istiyor.
2 stoper alınacak!
Fenerbahçe transferde 2 stoper birden alacağı öğrenildi. Yaşanılan sakatlıklardan canı çok yanan Fenerbahçe stoper bölgesine 2 stoper daha alınacağı öğrenildi. Biri yerli olacak stoperin, diğeri Brezilyalı olacağı öğrenildi.
Çağlar Söyünce geliyor!
1.5 yıllığına kiralık olarak vermeyi düşünen Atletico Madrid ile Beşiktaş başkan adayı Serdar Adalı anlaşmıştı. Atletico, Çağlar Söyüncü’yü 1.5 yılığına kiralamayı kafaya koydu. Yerli stoper de isteyen Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için resmen devrede. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için 1.5 yıllık kiralık olarak kulübüyle anlaşmak üzere. Anlaşmanın hızlı sağlanacağı ve yakında duyurulacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonda listede olan Çağlar Söyüncü, Türkiye gelmeyi düşünmediği için imza atmamıştı. Ancak Çağlar Söyüncü artık oynamak istiyor ve EURO 2024 öncesi sürekli forma giymek istediği bir yere gelmek istiyor. Çağlar Söyüncü bu sebeple FEnerbahçe’ye imza atması bekleniyor.
İlk öncelik Brezilya’dan Nino!
Fenerbahçe Brezilya liginden ilgilendiği ilk stoper Nino! Brezilya liginden 2 stoper kanca taktığı bilinen Fenerbahçe’nin ilk tercihinin Nino olacağı ve oyuncu ile büyük bir yol katedildi öğrenildi.
Sarı Lacıvertliler bir kez daha yaz aylarında girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldız için Fluminense’nin kapısını çaldı.
25 yaşındaki savunma oyuncu Ocak ayı için anlaşmak üzere olduğu, ancak Brezilyalı stoperin sözleşmesinin 2024 yılında biteceği için herhangi bir ücret ödemek istemediği öğrenildi. Nino’nun kulübü eğer transferi uzatıyorsa oyuncu sezon sonuna bırakılacka ve bonservissiz olarak kadroya katılacak.
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