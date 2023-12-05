Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Bayern Münih’in yıldızı geliyor

Transfer dönemine az bir süre kala takımlardan transfer hamleleri geliyor. Galatasaray yeni 10 numarasını buldu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray şimdiden Ocak transferlerine kitlendi. Sarı kırmızılılar Bayern Münih’in yıldız ismi ile anlaşmaya yakın.
Galatasaray’dan transfer hareketi!
Sarı kırmızılılar transfer hareketini başlattı. Özellikle sol bek ve orta sahaya kesin olarak transfer yapacak olan Galatasaray, 10 numara mevkinde de transfer arıyor. Mertens’in sezon sonu sözleşmesi bitmesiyle bir 10 numara arayışına giren Galatasaray, rotayı Almanya’ya çevirdi!
Galatasaray’da hedef 10 numara!
Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Mertens’in sezon sonu futbolu bırakma ihtimaline Galatasaray devre arasında yerine alternatif arıyordu. Sarı kırmızılılara menajerler aracılığıyla sabah gelen transfer teklifi olumlu karşılandı. İşte Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi!
Thomas Müller Galatasaray’a doğru!
Sabah saatlerinde Fabrizio Romano’nun duyurduğu “Bayern Münih’te sözleşmesi bitecek olan Thomas Müller’in daha fazla süre alabileceği bir takıma gitme ihtimali var” açıklaması sonrası Müller’in nereye gideceği merak konusu oldu. Menajerler Müller’i Galatasaray’a önerdi.
Geçtiğimiz sezon gelen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Mertens’in bu sezonda performansı oldukça iyi. Florya’da çok sevilen Belçikalı yıldız yerine Galatasaray’a Thomas Müller önerildi!
Bayern Münih’ten ayrılıyor!
14 yıl giydiği Bayern Münih formasıyla Thomas Müller son maçlarına çıkıyor. Alman basının kesin ayrılacak dediği Müller, sabah saatlerinde kontratını uzatmayacağını ve karıyerini başka bir takımda devam ettirmek istediğini sunuldu!
Menajerler Galatasaray’a önerdi!
Suudi Arabistan, ABD ve Türkiye yolunu seçmesi beklenen Müller için, Türkiye’ye oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Özellikle Şampiyonlar liginde Galatasaray’ı çok iyi bilen ve stadyuma bayılan Müller Galatasaray’a yakın.
Müller için Beşiktaş’ın başkanı Hasan Arat’a gelir gelmez devreye girebileceği diğer iddialar arasında.
İlgili Haberler
HADO Milli Takımı, 12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İngiltere’nin Brighton şehrinde düzenlenecek HADO Avrupa Şampiyonası öncesinde 3-6 Temmuz tarihlerinde HADO Japonya Milli Takımı ile birlikte çalışmalar gerçekleştirecek. Antrenör Onurcan Şimşek yönetiminde 25 Mayıs tarihinden bu yana 17 sporcu ile birlikte Beyoğlu Grand Pera AVM’de bulunan HADO Deneyim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesinde HADO […]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, geleceğin yıldız sporcularını Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay düzenlenen Gelişim Ligi Finali’nde mücadele eden sporculardan 33’üne daha kulüplerden davet geldi. İBB Spor İstanbul’un 2020’de açtığı Spor Okulları’ndan yetenekli çocukların alındığı Gelişim Ligi, kulüplere sporcu vermeye devam ediyor. Geçen ay yapılan ve toplamda 1.015 sporcunun katıldığı Spor […]
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşu Yarışları, 26 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilecek. İstanbul’un en güzel koşu parkuru olan Caddebostan Sahili ile Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilecek Cadde 10K ve Cadde 21K için geri sayım başladı. Kadıköy Belediyesi tarafından 26 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek yarışlar, Caddebostan Sahili’nden başlayacak, Bağdat Caddesi’nden devam edecek […]
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Güven Spor Kulübü’nü ziyaret etti ve kulüp başkanı Hakan Kalaycı ile bir araya geldi. Ziyarette futbol ve sporun gelişimi üzerine yapılan sohbette, Başkan Göksu, kulübe başarılar diledi. Esenler Güven Spor Kulübü Başkanı Hakan Kalaycı, Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya spor ve sporcuya verdiği desteğin önemini vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Kalaycı, […]