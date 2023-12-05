Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Bayern Münih’in yıldızı geliyor

Transfer dönemine az bir süre kala takımlardan transfer hamleleri geliyor. Galatasaray yeni 10 numarasını buldu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray şimdiden Ocak transferlerine kitlendi. Sarı kırmızılılar Bayern Münih’in yıldız ismi ile anlaşmaya yakın.

Galatasaray’dan transfer hareketi!

Sarı kırmızılılar transfer hareketini başlattı. Özellikle sol bek ve orta sahaya kesin olarak transfer yapacak olan Galatasaray, 10 numara mevkinde de transfer arıyor. Mertens’in sezon sonu sözleşmesi bitmesiyle bir 10 numara arayışına giren Galatasaray, rotayı Almanya’ya çevirdi!

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Galatasaray’da hedef 10 numara!

Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Mertens’in sezon sonu futbolu bırakma ihtimaline Galatasaray devre arasında yerine alternatif arıyordu. Sarı kırmızılılara menajerler aracılığıyla sabah gelen transfer teklifi olumlu karşılandı. İşte Galatasaray’ın yeni 10 numara hedefi!

Thomas Müller Galatasaray’a doğru!

Sabah saatlerinde Fabrizio Romano’nun duyurduğu “Bayern Münih’te sözleşmesi bitecek olan Thomas Müller’in daha fazla süre alabileceği bir takıma gitme ihtimali var” açıklaması sonrası Müller’in nereye gideceği merak konusu oldu. Menajerler Müller’i Galatasaray’a önerdi.

Geçtiğimiz sezon gelen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Mertens’in bu sezonda performansı oldukça iyi. Florya’da çok sevilen Belçikalı yıldız yerine Galatasaray’a Thomas Müller önerildi!

Bayern Münih’ten ayrılıyor!

14 yıl giydiği Bayern Münih formasıyla Thomas Müller son maçlarına çıkıyor. Alman basının kesin ayrılacak dediği Müller, sabah saatlerinde kontratını uzatmayacağını ve karıyerini başka bir takımda devam ettirmek istediğini sunuldu!

Menajerler Galatasaray’a önerdi!

Suudi Arabistan, ABD ve Türkiye yolunu seçmesi beklenen Müller için, Türkiye’ye oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Özellikle Şampiyonlar liginde Galatasaray’ı çok iyi bilen ve stadyuma bayılan Müller Galatasaray’a yakın.

Müller için Beşiktaş’ın başkanı Hasan Arat’a gelir gelmez devreye girebileceği diğer iddialar arasında.