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Fenerbahçe’nin yeni orta sahasını duyurdular! 3 yıllık sözleşme imzaladı!

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Son dakika Fenerbahçe’nin yeni yıldızını açıkladılar. Transfer dönemine az bir süre kala Fenerbahçe bombayı patlattı. Orta sahaya muhteşem bir transfer yapan Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştığını duyurdular!

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği!

Ocak ayı transfer dönemine az bir süre kala Fenerbahçe transfer rotası biliniyor. Fenerbahçe’den gelen haberlere göre, 2 Brezilyalı defans oyuncusu, 1 orta saha ve 1 hücum oyuncusu alması beklenen Fenerbahçe’de ayrılıklarda olacak!

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Fenerbahçe’nn transferini duyurdular!

Fenerbahçe’nin yeni orta sahasını duyuran gazeteci, Fenerbahçe’nin yıldız isimle anlaştığını iddia etti. 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe’de arada 500 bin EURO gibi bir durum kaldığını ve kısa sürede biteceğini ifade etti!

Rade Krunic Fenerbahçe’de

Eski teknik direktör şimdi gazeteci Daniele Longo, Fenerbahçe’nni Rade Krunic ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme ile prensipte anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe ile Krunic’in her konuda anlaştığını ifade eden Longo, transferin Ocak ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

Türk medyasından da bilgi aldığını ifade eden Longo, yıldız ismin 4 milyon Euro ısrar ettiğini ancak transferin 3.5 milyon euro civarında biteceğini ifade etti! Rade Krunic’i ikna etmek için Edin Dzeko’nun da devreye girdiği haberde verildi. 30 yaşındaki orta saha ocak ayında Fenerbahçe’nin yeni orta sahası olacak.

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berkay
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