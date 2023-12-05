TORBA YASAYLA VATANDAŞA 25000 TL MÜJDESİ! Kamu Bankaları Tarafından Verilecek Başvurular Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde son günlerde görüşmeleri devam eden Torba Yasaya eklenen hüküm ile vatandaşa 25.000 TL tutarında müjde verildi. Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulacak yeni müjde ile emekliye özel 25.000 TL anında nakit ödeme yapılması amaçlanıyor. SSK, Bağkur ver Memur Emeklisine 25.000 TL nakit ödeme müjdesi nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detayları sizler için hazırladık…
TBMM gündeminde yer alan ve görüşmeleri halen süren Torba Yasa’ya eklenen hüküm ile emeklilere 25.000 TL tutarında destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sağlanacak destek ödemesi ile emekliye 25 bin TL tutarında “hediye” sunulacak. Emekli maaşlarını Kamu bankalarından alan emekliler bu destekten yararlanabilecek. Ayrıca emekli maaşını Kamu bankalarına taşıyanlar da bu destek ödemesinden yararlanabilecekler.
Emekliye 25 Bin TL Düşük Faizle Kredi
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan emeklilere özel 25.000 TL kredi verileceği açıklandı. Kredi paketi 36 aya kadar vade seçeneğiyle sunulacak. Ayrıca kredi paketinde cazip faiz oranı avantajları da yer alacak. Kampanyadan faydalanmanın tek şartı ise emekli maaşını bu üç bankadan birinden alıyor olmak. Emekli aylığını Ziraat, Vakıf veya Halkbank üzerinden alan emekliler bu kampanyadan yararlanabilecekler.
Devlet Destekli “Emekli” Kredisi
Devlet destekli olarak sunulacak kredi paketleri, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Duyurunun üç kamu bankasınca ortak açıklamayla yapılması ve başvuruların başlatılması bekleniyor.
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