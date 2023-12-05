Borçlu Vatandaşlara Müjde! Acil nakit sıkıntısı olanlara verilecek

Son aylarda Merkez Bankası’ndan gelen peş peşe faiz artırım kararları sonrası bankaların ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredi faizleri adeta fırlamış durumda. Vatandaşlar da bu dönemde kredilere ulaşmakta zorluklar yaşadığı gibi yüksek faizle borçlanmak da istemeyebiliyorlar. Son dakika haberine göre bankaların faiz oranları güncellendi. Acil nakit ihtiyacı olan ve borcunu kapatmak için kredi kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için güncel kredi faizleri duyuruldu. Detaylar haberimizde sizlerle…
Vatandaşlar, son dönemde artan enflasyon, bir yandan da Merkez Bankası’ndan gelen peş peşe faiz artırım kararları sonrası bankaların sunduğu kredi paketlerine yaklaşamıyor. Ancak son dakika haberine göre acil nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredi faiz oranları güncellendi. Güncelleme ile daha düşük faizle kredi kullandırımı mümkün hale geldi.
ZİRAAT BANKASI FAZİ ORANLARI
Tüketici kredisi: 4,14
Taşıt kredisi: 4,05
Konut kredisi: 3,89
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 4,19
Taşıt kredisi: 4,09-4,15
Konut kredisi: 3,90
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 3,79
Taşıt kredisi: 3,65
Konut kredisi: 3,22
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 3,70
Taşıt kredisi: 3,85
Konut kredisi: 2,87
Açıklanan faiz oranları 2023 Aralık ayında da sabit kalmaya devam edecek. TCMB Aralık ayı PPK toplantısı sonrası verilecek faiz kararına göre Bankaların da kredi faiz oranlarını güncellemesi veya sabit bırakması bekleniyor.
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