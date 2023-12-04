Sürücüler Dikkat! Trafikte bunu yapanlara ceza yağacak!

2024 yılının başlamasına sayılı günler kala üst üste zam haberleri gelmeye devam ediyor. 2024 trafik cezalarına da yüksek miktarda zam uygulanacağı haberleri gündeme düşmeye başladı. Yeni trafik düzenlemesi kapsamında belirli trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda rekor ceza uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar…

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte 2024 yılı trafik cezaları zamları netlik kazandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden değerleme oranının azaltılması yetkisi kullanılmazsa yüzde 58.46 oranında vergi artışı yaşanacak. Yeniden değerleme oranı trafik cezalarına doğrudan yansıyacak. 2024 yılında zam üstüne zam haberlerinin ilk sırasına yerleşen trafik cezaları sürücülerin zorlu bir dönem geçirmesine neden olacak. Kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma gibi trafik cezalarına yüksek miktarda zam uygulanacak.

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2024 Trafik Cezaları Zammı

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni trafik cezaları uygulanmaya başlanacak. Rekor trafik cezasının uygulanacağı trafik kuralları ise hız sınırını aşma, emniyet kemeri kullanmama, kırmızı ışıkta geçme ve alkollü şekilde araç kullanma olarak belirlendi. Hız sınırının yüzde 10 ila 35 arasında aşılması halinde de aynı cezanın uygulanacağı belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre 2024 yılının trafik cezalarının şu şekilde olması bekleniyor:

*Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953 liradan 1510 liraya çıkartılacak.

*Hız sınırının yüzde 30 oranında aşılması halinde ise cezası 1510 lira olacak.

*En yüksek zammın uygulandığı trafik kuralı ihlali ise alkollü araç kullanımı oldu. Alkollü halde araç kullanan sürücüler 2023 yılında 4 bin 250 lira cezaya çarptırılıyordu. 2024 trafik cezaları zammı ile birlikte alkollü araç kullanmanın cezası 6 bin 735 lira olacak.

*Araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu ya da mesajlaştığı tespit edilen sürücüye 1510 lira ceza kesilecek.

Belgeleri Eksik Olan Sürücüye Ağır Ceza Kesilecek

Yeni trafik düzenlemesi kapsamında sürücü belgesi ve araç muayene belgesiyle ilgili zam oranları netlik kazandı. Buna göre muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkması halinde 1.507 lira ceza kesilecek. Muayenesi yapılmış, fakat emniyete çıkabilir raporu alamamış aracın trafiğe çıkması halinde ise ceza miktarı 3 bin 136 liraya yükselecek. Sürücü belgesi olmayan kişiler için motor açmanın cezası 13 bin 978 lira olarak belirlendi. Aynı şekilde sürücü belgesi iptal olan bir kişinin trafiğe çıkması halinde ise ceza miktarı 12 bin 978 lira olacak. Sürücü belgesi bulunmasına rağmen, araç kullanırken yanında taşımayan kişilere 1.507 lira ceza uygulanacak. Araç tescil belgesinin sürücünün yanında bulunmaması halinde ise 586 lira ceza kesilebilecek.