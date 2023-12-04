Sürücüler Dikkat! Trafikte bunu yapanlara ceza yağacak!

2024 yılının başlamasına sayılı günler kala üst üste zam haberleri gelmeye devam ediyor. 2024 trafik cezalarına da yüksek miktarda zam uygulanacağı haberleri gündeme düşmeye başladı. Yeni trafik düzenlemesi kapsamında belirli trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda rekor ceza uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar…
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte 2024 yılı trafik cezaları zamları netlik kazandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden değerleme oranının azaltılması yetkisi kullanılmazsa yüzde 58.46 oranında vergi artışı yaşanacak. Yeniden değerleme oranı trafik cezalarına doğrudan yansıyacak. 2024 yılında zam üstüne zam haberlerinin ilk sırasına yerleşen trafik cezaları sürücülerin zorlu bir dönem geçirmesine neden olacak. Kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma gibi trafik cezalarına yüksek miktarda zam uygulanacak.
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni trafik cezaları uygulanmaya başlanacak. Rekor trafik cezasının uygulanacağı trafik kuralları ise hız sınırını aşma, emniyet kemeri kullanmama, kırmızı ışıkta geçme ve alkollü şekilde araç kullanma olarak belirlendi. Hız sınırının yüzde 10 ila 35 arasında aşılması halinde de aynı cezanın uygulanacağı belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre 2024 yılının trafik cezalarının şu şekilde olması bekleniyor:
*Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953 liradan 1510 liraya çıkartılacak.
*Hız sınırının yüzde 30 oranında aşılması halinde ise cezası 1510 lira olacak.
*En yüksek zammın uygulandığı trafik kuralı ihlali ise alkollü araç kullanımı oldu. Alkollü halde araç kullanan sürücüler 2023 yılında 4 bin 250 lira cezaya çarptırılıyordu. 2024 trafik cezaları zammı ile birlikte alkollü araç kullanmanın cezası 6 bin 735 lira olacak.
*Araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu ya da mesajlaştığı tespit edilen sürücüye 1510 lira ceza kesilecek.
Yeni trafik düzenlemesi kapsamında sürücü belgesi ve araç muayene belgesiyle ilgili zam oranları netlik kazandı. Buna göre muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkması halinde 1.507 lira ceza kesilecek. Muayenesi yapılmış, fakat emniyete çıkabilir raporu alamamış aracın trafiğe çıkması halinde ise ceza miktarı 3 bin 136 liraya yükselecek. Sürücü belgesi olmayan kişiler için motor açmanın cezası 13 bin 978 lira olarak belirlendi. Aynı şekilde sürücü belgesi iptal olan bir kişinin trafiğe çıkması halinde ise ceza miktarı 12 bin 978 lira olacak. Sürücü belgesi bulunmasına rağmen, araç kullanırken yanında taşımayan kişilere 1.507 lira ceza uygulanacak. Araç tescil belgesinin sürücünün yanında bulunmaması halinde ise 586 lira ceza kesilebilecek.
İlgili Haberler
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki yolculuk keyfini devam ettiriyor. 9 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Sonbahar-Kış tarifesini satışa açan IDO, köprülere gelen zamlara rağmen uyguladığı ulaşılabilir fiyat politikasıyla deniz yolculuğuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. İDO‘ nun bu yenilikçi tarifesi, Marmara Denizi’nin dört bir yanına konforlu, ekonomik ve keyifli seyahatler sunuyor. Filosunda bulunan farklı […]
15 Ağustos perşembe tarihi itibari ile Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte son dakika haber detayları… 15 Ağustos perşembe gününden sonra Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına önemli zamlar yapıldı. Temmuz ayında beklenen büyük artış sonrasında son olarak ÖYV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul […]
YAŞI NE OLURSA OLSUN ÖĞRENCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKI YOK EDİLEMEZ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, İstanbulkart öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmiş, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı %50’den %10’a düşürülmesi ile ilgili TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz […]
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]