Deprem bildirimi nasıl alınır? iPhone Android deprem bildirimi açma! Nasıl bildi?

Son dakika İstanbul’da da hissedilen ve merkez üssü Bursa gemlik 5.1 olarak açıklanan deprem sonrası bir çok kullanıcı deprem bildirimi aldığını ifade ediyor. Peki deprem bildirimi nasıl alınır? iPhone deprem bildirimi nasıl alınır? Android deprem bildirimi nasıl alınır?

Deprem bildirimi geldi mi?

Android deprem bildirimi uyarısı ile Google hizmetler isminde İstanbul Bursa depreminin önceden haber verildiği sosyal medyada gündem oldu!

Birçok kullanıcı deprem bildirimini, sarsıntıdan 10 saniye öncesinden aldığını belirtiyor. Bir çok Android telefona deprem bildirimi geldiği ifade edilirken, İOS için henüz deprem bildirimi alındığı açıklanmadı!

İşte o bildirimler!

Depremden hemen önce Google play hizmelteri “Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 64,0 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5,0 büyüklüğünde SMS geldiği aktarılıyor.

Yine Android telefonlardan da Android deprem uyarıları sistemi Yakınlarda deprem olarak verilen açıklama da tahminlere göre 5,0 olarak açıklandı!

Android deprem bildirimi nasıl açılır?

Google deprem bildirimi Android’de açmak çok kolay! Ayarlar menüsüne giderek konum-gelişmiş-deprem uyarıları adımlarını aktif ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.

İos deprem bildirimi nasıl açılır?

İOS ipHone marka telefonlarda deprem bildirimi bulunmuyor.